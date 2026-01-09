Il sogno continua, può essere racchiusa in queste tre parole la storia della calciatrice Alessandra Angotti, 13 anni di San Giovanni in Fiore. Sin da bambini attratta da un pallone, Alessandra di proprietà dell’Asd Faradomus di San Giovanni in Fiore ha disputato il campionato Under15 femminile in prestito al Cus Cosenza Women. Esterno sinistro, a piede invertito, occupa la sua posizione in un centrocampo a quattro. Cresciuta stagione dopo stagione dimostrando tutto il suo valore in campo è stata convocata da Francesca Stancati, selezionatrice della Rappresentativa “Magna Grecia” per il Triangolare Torneo Selezioni Territoriali Under 15 femminile previsto per domenica 11 gennaio a Bitetto in Puglia.

I complimenti dell’Asd Faradomus

«Siamo orgogliosi di comunicare che la nostra tesserata Alessandra Angotti è stata ufficialmente convocata nelle file della selezione territoriale "Magna Grecia". Dopo un lunghissimo percorso di selezione intrapreso, l'atleta parteciperà al Triangolare Torneo Selezioni Territoriali Under 15 femminile previsto per Domenica 11 Gennaio a Bitetto (BA). Siamo grati a lei per l'impegno profuso durante questi mesi, una convocazione che dà lustro alla Calabria e in modo particolare alla città di San Giovanni in Fiore. Al presidente, ai mister, ai dirigenti e a tutto lo staff Faradomus i complimenti per aver creduto in Alessandra, conducendola per mano, senza far mancare mai tutto il supporto necessario».