Il calciomercato dilettantistico continua a regalare colpi di scena e a scaldare i cuori dei tifosi. Tra Eccellenza e Promozione, le società stanno muovendo pedine fondamentali per farsi trovare pronte ai nastri di partenza della nuova stagione. Ecco le operazioni più calde delle ultime ore.

La Morrone cala l'asso De Minicis

La neopromossa Morrone non ha alcuna intenzione di fare da comparsa nel massimo campionato regionale e continua a puntellare la rosa. L'ultimo rinforzo ufficializzato è Aron De Minicis, centrocampista dotato di grande visione di gioco e ottimi tempi di regia.

Oltre a dare geometrie al centrocampo, De Minicis porta in dote un'arma letale: la sua straordinaria abilità sui calci piazzati. Specialista delle punizioni dalla lunga distanza, ha già dimostrato in passato di saper risolvere partite complesse sia in regular season che nelle fasi calde degli spareggi.

Corigliano da copertina

Nel girone A di Promozione, il Corigliano si conferma una delle assolute corazzate del mercato. Dopo una serie di acquisti di prim'ordine, la società blinda uno dei suoi pezzi da novanta: è stato infatti raggiunto l'accordo per il prolungamento di Antonio Lentini.

Attaccante palermitano con trascorsi importanti tra Serie D ed Eccellenza, Lentini vanta anche un'esperienza nella Serie B bulgara con il Dobrudzha Dobrich e la vittoria della Coppa del Titano a San Marino con il Tre Fiori. Lo scorso anno è stato l'assoluto dominatore del torneo, conquistando la classifica marcatori con ben 27 reti realizzate. Una riconferma fondamentale che certifica le ambizioni di vertice del club.

Baby-talento argentino per l'Atletico Maida

Movimenti importanti anche nel girone B, dove l'Atletico Maida prosegue la sua opera di profondo rinnovamento. Il direttore sportivo Vincenzo Zaccone ha piazzato un colpo di prospettiva internazionale assicurandosi le prestazioni di Pedro Vallejos. Si tratta di un centrocampista argentino, classe 2008, cresciuto nei settori giovanili di Unión Vecinal Etcheverry, Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente de Avellaneda.

Dotato di un piede educato e di spiccate doti tattiche, il giovanissimo talento sudamericano arriva a portare qualità, entusiasmo e freschezza alla rosa giallorossa.