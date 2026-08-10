Dal 16 al 18 ottobre il PalaEventi ospiterà centinaia di atleti. Simone Alessio, bronzo olimpico e due volte campione mondiale, sarà il testimonial

La Calabria tornerà a ospitare i Campionati italiani di Taekwondo dopo un’assenza durata dieci anni. Dal 16 al 18 ottobre 2026 il PalaEventi di Rossano, nel territorio comunale di Corigliano-Rossano, accoglierà centinaia di atleti provenienti da tutte le regioni italiane.

L’ultima edizione disputata in Calabria risale al giugno del 2016, quando la manifestazione federale si svolse a Reggio Calabria. Il ritorno del campionato nazionale rappresenta quindi un appuntamento particolarmente significativo per il movimento sportivo regionale.

Tre campionati italiani al PalaEventi

Il programma comprenderà il Campionato italiano riservato alle cinture rosse junior e senior, quello dedicato alle cinture nere Under 21 e la competizione Master per cinture rosse e nere.

Le categorie e le date, comprese tra il 16 e il 18 ottobre, sono state inserite nelle anticipazioni del calendario nazionale diffuse attraverso il canale ufficiale della Federazione italiana taekwondo.

Secondo il Comitato regionale Fita Calabria, si tratta della manifestazione federale con il maggior numero di partecipanti nell’arco della stagione sportiva. Le tre giornate richiameranno atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, con ricadute attese anche sulle strutture ricettive e sulle attività del territorio.

Simone Alessio testimonial dell’evento

Testimonial dei Campionati italiani sarà Simone Alessio, tra i principali protagonisti del taekwondo internazionale.

L’atleta azzurro ha conquistato due titoli mondiali e la medaglia di bronzo nella categoria degli 80 chilogrammi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il podio olimpico è arrivato dopo la vittoria nella finale per il terzo posto contro lo statunitense Carl Nickolas, come riportato da Sky Sport.

Durante la permanenza a Corigliano-Rossano, Alessio sarà coinvolto anche in incontri con gli studenti delle scuole locali. L’obiettivo è avvicinare i più giovani alla disciplina attraverso il racconto della sua esperienza agonistica e dei valori legati allo sport.

Il patrocinio delle istituzioni

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Coni, del Comitato italiano paralimpico, del Comune di Corigliano-Rossano e della Regione Calabria.

L’appuntamento rientra nel programma regionale dedicato ai grandi eventi e punta ad affiancare alla dimensione agonistica la promozione turistica e culturale della Calabria.

Il PalaEventi di Rossano ha già ospitato competizioni di rilievo. Nel maggio scorso vi si è disputato il campionato interregionale con circa 600 atleti provenienti da cinque regioni meridionali, confermando la capacità della struttura e del comitato organizzatore di gestire manifestazioni con numeri elevati.

Mascaro: «Un riconoscimento per tutto il movimento calabrese»

Il presidente del Comitato regionale Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, esprime soddisfazione per la scelta della Federazione.

«Siamo molto soddisfatti della fiducia che la Federazione italiana taekwondo ha riposto nella Calabria, affidandoci un appuntamento di questo livello», dichiara.

Mascaro ringrazia il presidente federale Angelo Cito «per l’attenzione riservata al nostro territorio e per avere condiviso questa scelta».

«Ospitare i Campionati italiani dopo dieci anni è un riconoscimento importante del lavoro svolto dalle società sportive, dai tecnici, dagli atleti e dal Comitato regionale», prosegue il presidente.

La promozione della Calabria attraverso lo sport

Per il Comitato regionale, l’assegnazione dei Campionati conferma la crescita del taekwondo calabrese e premia il lavoro compiuto negli ultimi anni dalle realtà sportive del territorio.

«È una responsabilità che affrontiamo con grande impegno, insieme alle istituzioni che hanno sostenuto questa candidatura», sottolinea Mascaro.

La macchina organizzativa è già al lavoro per garantire lo svolgimento delle gare e l’accoglienza delle delegazioni. «Vogliamo offrire un’organizzazione all’altezza di un campionato così prestigioso, che servirà anche a promuovere le bellezze, la cultura e la cucina della nostra regione», conclude il presidente della Fita Calabria.