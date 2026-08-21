Il Campo Scuola riunisce dal 19 agosto dirigenti e tecnici all’Hotel La Fattoria. Lezioni teoriche, esercitazioni e momenti di riflessione

Allenatori di primo e secondo livello, dirigenti e animatori sportivi sono riuniti a Camigliatello Silano per il Campo Scuola PGS Calabria 2026. L’iniziativa, ospitata dal 19 agosto all’Hotel La Fattoria, propone lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e momenti dedicati alla dimensione educativa dello sport.

Il percorso è rivolto alle persone chiamate a operare nelle associazioni e nelle realtà sportive del territorio, con l’obiettivo di affiancare alla preparazione tecnica competenze metodologiche, psicologiche e relazionali.

Ad aprire il Campo Scuola è stato Demetrio Rosace, vicepresidente PGS Italia e responsabile della Formazione PGS Calabria. Sono intervenuti per i saluti istituzionali il presidente nazionale Ciro Bisogno e il presidente regionale Fabio Armeni.

I corsi per allenatori e animatori sportivi

Il programma è differenziato in base al livello di formazione. Gli iscritti al primo livello e gli animatori sportivi approfondiscono metodologia, identità associativa, psicologia e pratica delle discipline.

Una parte delle attività riguarda il calcio a 5 e la pallavolo, con lezioni dedicate sia agli aspetti teorici sia alla loro applicazione sul campo.

Il secondo livello entra maggiormente nel dettaglio della preparazione tecnica. Il programma comprende tattica individuale e di squadra, progressioni tecniche e tattiche, capacità condizionali e strumenti utili alla programmazione degli allenamenti.

L’obiettivo è preparare figure capaci di gestire l’attività sportiva e, contemporaneamente, di accompagnare la crescita personale degli atleti.

I docenti impegnati nella formazione

Tra i formatori figura Antonio Giunto, docente metodologo di PGS Italia. Gli approfondimenti sul calcio a 5 sono affidati a Claudio Bianco, mentre Francesco Ciaccia cura le lezioni dedicate alla pallavolo.

La psicologa Stefania Scialpi affronta gli aspetti legati alle relazioni, alla comunicazione e alla gestione dei gruppi all’interno delle realtà sportive.

Il percorso mette così in relazione competenze tecniche e capacità educative, considerando l’allenatore non soltanto come responsabile della prestazione, ma anche come punto di riferimento per i giovani.

La dimensione spirituale della proposta PGS

Accanto alle attività sportive trova spazio la componente spirituale, indicata dagli organizzatori come uno degli elementi caratterizzanti dell’esperienza PGS.

Alle giornate partecipa don Giuseppe Ieva, responsabile della Pastorale dello Sport dell’Ispettoria Meridionale. Il sacerdote accompagna i partecipanti attraverso momenti di preghiera e riflessione.

La proposta formativa guarda quindi alla persona prima ancora che all’atleta, valorizzando responsabilità, aggregazione e identità associativa.

«La formazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui una realtà sportiva può costruire il proprio futuro. Investire nella preparazione di allenatori e animatori significa investire nella qualità dello sport e, soprattutto, nella capacità di educare attraverso lo sport», è il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa.

Il programma fino alla conclusione

Le attività didattiche, le esercitazioni e i momenti di confronto proseguiranno fino al 22 agosto, nell’ambito del Campo Scuola indicato nel programma generale dal 19 al 23 agosto.

Alla realizzazione dell’iniziativa contribuisce anche lo staff impegnato nelle attività di segreteria e logistica, composto da Agostino Maria Stella, Livio Ravanese e Daiana Cutitta.