I motori della nuova stagione nel campionato regionale di Promozione (Girone A) si starebbero scaldando rapidamente per il Cassano Sybaris che intende farsi trovare pronto ai nastri di partenza. La compagine biancazzurra ha avviato con decisione la fase di allestimento dell'organico da mettere a disposizione del confermato tecnico Diego Burgo, delineando strategie chiare incentrate sia sull'inserimento di elementi di grande spessore per la categoria sia sulla conferma del nucleo fondante del gruppo squadra.

I primi movimenti in entrata testimoniano la volontà societaria di compiere un salto di livello sul piano qualitativo e caratteriale. Per la corsia esterna di centrocampo è stato ufficializzato l'arrivo di Danilo Mazzei, elemento classe 1994 dotato di notevole duttilità tattica e temperamento, reduce da trascorsi importanti con maglie di prestigio nel panorama dilettantistico regionale quali Altomonte, Acri, Palmese, Morrone, Luzzese e Trebisacce. Il reparto d'attacco si arricchisce invece della presenza di Diego Domenico Surace, attaccante classe 1995 riconosciuto per il costante apporto realizzativo. Il centravanti, con alle spalle campionati di primo piano tra le file di Comprensorio Capo Vaticano, Palmese, Castrovillari, Trebisacce e Kratos Bisignano, giunge a Cassano per garantire peso specifico e concretezza alla manovra offensiva.

Accanto ai volti nuovi, la dirigenza ha ritenuto prioritario confermare il blocco di giocatori che costituisce la struttura portante della squadra. Tra i pali resta la garanzia di Hilario Andres Michelutti, mentre la linea difensiva può contare ancora sulla crescita del giovane Joaquin Perez Mercado, giovane del 2006. A garantire versatilità nei reparti arretrati e di mediana si aggiunge la presenza riconfermata di Yaya Karambiri, jolly di assoluto affidamento tattico. La cabina di regia e il centrocampo ritrovano la dinamicità di Ayala Mateo Bulnes e l'impostazione di Tomas Gabriel Olmedo. Per la fase di finalizzazione è stata ribadita la fiducia ad Oliver Israel Acosta Mendez completando così un quadro di conferme mirato a dare stabilizzazione ed intesa tattica sin dal primo giorno di raduno.

Con la definizione di queste prime operazioni, il Cassano Sybaris pone le basi operative per affrontare la preparazione precampionato, con l'obiettivo di strutturare una rosa ben bilanciata tra esperienza nei ruoli chiave e freschezza atletica nei giovani di prospettiva. Le manovre di mercato restano in pieno fermento, ben orchestrate dal lavoro sinergico di Antonio Palermo e Ciccio Molino per completare al meglio lo scacchiere a disposizione del tecnico.