La giocatrice e istruttrice metterà al servizio dei più piccoli l’esperienza maturata tra Serie B e C con Ascoli, Roseto, Rende e Pellaro

La Pirossigeno Cosenza apre al minibasket e affida a Sara Ambrosio la formazione dei suoi Lupacchiotti. È una delle principali novità programmate dalla società rossoblù per la stagione sportiva 2026-2027, con un percorso destinato alle bambine e ai bambini più giovani del vivaio.

L’obiettivo è avvicinare i piccoli atleti alla pallacanestro attraverso il gioco, accompagnandoli nell’apprendimento dei primi fondamentali e nella scoperta della dimensione di squadra.

Ambrosio porterà nel nuovo settore l’esperienza maturata nei campionati di Serie B e C e il percorso intrapreso successivamente nell’insegnamento del minibasket.

Da Crotone ai campionati di Serie B e C

La nuova istruttrice rossoblù ha iniziato a giocare a pallacanestro nella sua Crotone. A 14 anni, essendo l’unica ragazza del gruppo, si è trasferita sportivamente a Cosenza per proseguire il proprio percorso.

«Poi sono andata a studiare fuori per l’università e dopo un breve stop ho ripreso a giocare per tre anni ad Ascoli Piceno in Serie B e poi con le Panthers Roseto fino allo stop per il Covid», racconta Sara Ambrosio.

Per ragioni lavorative è successivamente tornata nell’area urbana di Cosenza, riprendendo l’attività con la Bim Bum Rende prima in Serie C e poi in B.

«L’ultima stagione l’ho disputata a Pellaro dove abbiamo vinto il campionato di Serie C», ricorda.

Un percorso costruito quindi tra esperienze fuori regione e ritorni in Calabria, confrontandosi con categorie e contesti sportivi differenti.

Dalla pallacanestro giocata all’insegnamento

Parallelamente all’attività agonistica, Ambrosio ha maturato l’interesse per la formazione dei bambini e ha conseguito la qualifica di istruttrice di minibasket.

«Nel frattempo, ho iniziato ad appassionarmi all’insegnamento e a trasmettere la mia passione ai bambini. E sono diventata un’istruttrice di minibasket», spiega.

Proprio questa esperienza ha portato la Pirossigeno Cosenza a sceglierla per avviare la nuova attività dedicata alla fascia più giovane del settore sportivo.

Ambrosio avrà il compito di seguire passo dopo passo i Lupacchiotti, combinando gioco, primi elementi tecnici e passione per la palla a spicchi.

Lorenzi: «La combinazione giusta»

Il direttore sportivo Fabio Lorenzi sottolinea il valore tecnico ed educativo della scelta compiuta dalla società.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Sara. La sua esperienza da giocatrice, unita alla grande passione per il basket e alla voglia di mettersi in gioco come istruttrice, abbiamo ritenuto fosse la combinazione giusta per i nostri piccoli atleti», dichiara il dirigente dei Lupi.