Il 21 e 22 agosto la nona edizione dedicata a Stefania Mari. In programma mostre, reading, live painting, giochi e incontri dalle ore 16

Doppiaggio, cosplay, illustrazione e un omaggio agli ottant’anni dalla pubblicazione francese del “Piccolo Principe” saranno al centro della nona edizione di Amantea Comics. Il festival si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 agosto, dalle ore 16, nel Parco comunale La Grotta.

La manifestazione indipendente dedicata alla cultura pop è promossa dall’associazione culturale Amantea Comics per Stefania Mari, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Amantea.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Who run the world?”, attorno al quale sarà sviluppata una riflessione sulla rappresentazione femminile nei fumetti, nell’illustrazione e nella società contemporanea.

Le voci di anime, Disney e Marvel

Uno degli appuntamenti principali di sabato 22 agosto sarà “Riconosci questa voce?”, incontro dedicato al doppiaggio e al rapporto tra interpreti, personaggi e pubblico.

Alle ore 18.30 saliranno sul palco Sara Giacopello, voce di Vee in “Vampirina: Teenage Vampire”, Dimitri Winter, interprete tra gli altri di Joseph Joestar ne “Le bizzarre avventure di JoJo”, e Pasquale Severino, voce italiana di Sentry in “Thunderbolts”.

Il talk permetterà di approfondire il lavoro svolto dietro il microfono, la costruzione dell’identità vocale dei personaggi e il modo in cui le voci italiane entrano nell’immaginario degli spettatori.

Il Piccolo Principe in dialetto amanteano

La serata del 21 agosto sarà dedicata agli ottant’anni dalla pubblicazione francese del “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.

Alle ore 19 Porthos Sesti curerà le letture in lingua italiana. Floriano Canonaco proporrà invece, su traduzione di Salvatore Sciandra, quella che gli organizzatori presentano come la prima lettura pubblica dell’opera in dialetto amanteano.

Il reading sarà accompagnato dalle musiche dal vivo di Daniele Croce, Noemi Luciani e Gax Win. Marco Serravalle e Riccardo Runco, per The Mirror Studio, realizzeranno contemporaneamente una performance di live painting.

Il progetto si collega alla collezione privata di Stefania Mari, composta da oltre novanta edizioni del “Piccolo Principe” provenienti da diversi Paesi.

I volumi possono essere visitati per tutto agosto nella Biblioteca comunale di Amantea, aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30.

Illustratori sul ring per la sfida dal vivo

Venerdì 21 agosto, alle ore 17, tornerà anche l’Ink Ring, la sfida di illustrazione dal vivo che mette a confronto artisti e creativi davanti al pubblico.

Tra i partecipanti annunciati figura Ida Corti, illustratrice calabrese e animatrice 2D per DogHead Animation. Nel suo percorso professionale sono indicate produzioni come “Topo Gigio”, “Questo mondo non mi renderà cattivo”, “Due spicci” di Zerocalcare e “Mortina” di Barbara Cantini.

Durante entrambi i pomeriggi resteranno attive le aree dedicate a mostre, giochi, tornei, cosplay e divulgazione.

La mostra sul consenso e l’autodeterminazione

Tra le novità della nona edizione figura “Se io non voglio tu non puoi”, mostra realizzata dal corso di Design della comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli in collaborazione con Fondazione Una Nessuna Centomila e Comicon.

Secondo gli organizzatori, l’esposizione arriva per la prima volta in Calabria. Attraverso illustrazioni e comunicazione visiva affronta consenso, autodeterminazione, corpo, identità e libertà.

La mostra si inserisce nel percorso costruito attorno al tema “Who run the world?” e propone una riflessione sul modo in cui le donne vengono raccontate e rappresentate nella cultura pop e nella società.

Il ricordo di Stefania Mari

Amantea Comics nasce nel 2018 per ricordare Stefania Mari, illustratrice scomparsa prematuramente l’anno precedente e anima ispiratrice del progetto.

Il festival continua a raccontarla attraverso le sue passioni: libri, fumetto, arte, illustrazione e condivisione. L’obiettivo della famiglia e dell’associazione è consentire anche a chi non l’ha conosciuta di avvicinarsi alla sua storia.

La nona edizione si svolgerà il 21 e 22 agosto, a partire dalle ore 16, nel Parco comunale La Grotta di Amantea.