La società biancorossa avvia la rete di collaborazione con i vivai cittadini per promuovere la crescita tecnica, educativa e umana dei giovani calciatori. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate nuove adesioni

Prende ufficialmente forma il progetto "Insieme si cresce – City Rende F.C.", l'iniziativa con cui la società biancorossa punta a costruire una rete di collaborazione stabile con le scuole calcio del territorio.

Il club ha annunciato di aver già sottoscritto le prime affiliazioni con alcune realtà cittadine, dando il via a un percorso che, nelle intenzioni della società, è destinato ad ampliarsi ulteriormente già nei prossimi giorni con la firma di nuovi accordi.

L'obiettivo del progetto è creare un network capace di accompagnare la crescita dei giovani calciatori non soltanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche sotto il profilo educativo, umano e psicopedagogico.

Entrare a far parte della rete delle società affiliate significa infatti condividere un modello formativo che mette il ragazzo al centro del percorso sportivo, valorizzandone lo sviluppo personale oltre alle qualità calcistiche.

La società ha inoltre annunciato che nelle prossime ore saranno resi noti i nomi delle scuole calcio che entreranno a far parte del progetto, confermando la volontà di costruire una collaborazione sempre più ampia con il mondo del calcio giovanile del territorio.

Con "Insieme si cresce", il City Rende F.C. punta così a consolidare un modello di sviluppo fondato sulla sinergia tra società sportive, con l'obiettivo di favorire la formazione dei giovani talenti e rafforzare il legame tra il club e la comunità locale.