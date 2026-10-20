Ambra Ines Lerose vince tra Cadette e Giovani, Alberto Anui Santise primo nell’Under 20 maschile. Undici le medaglie rossoblù

Tre vittorie nelle quattro gare disputate, undici medaglie e tredici qualificazioni alla fase nazionale. È il bilancio ottenuto dal Club Scherma Cosenza nelle Prime Prove regionali Cadetti e Giovani della stagione agonistica 2026/27.

Le competizioni si sono svolte domenica 18 ottobre al Palascherma di Lamezia Terme. A guidare i risultati rossoblù sono stati Ambra Ines Lerose, vincitrice di entrambe le prove femminili, e Alberto Anui Santise, primo nella categoria Giovani maschile.

Lerose vince tra le Giovani, podio tutto cosentino

Nella prova Giovani femminile il Club Scherma Cosenza ha occupato tutti i gradini del podio. Ambra Ines Lerose ha conquistato il primo posto davanti a Michela De Bartolo.

La terza posizione ex aequo è andata a Fatima Montanino e Anastasia Stefano. Lerose, De Bartolo e Montanino hanno ottenuto la qualificazione alla fase nazionale.

Santise domina la gara maschile Under 20

Nella categoria Giovani maschile si è imposto Alberto Anui Santise, che ha vinto tutti gli assalti disputati durante la competizione.

Sul terzo gradino del podio sono saliti, ex aequo, Salvatore Luzzi e Pietro Guerriero. Quest’ultimo era all’esordio nella categoria Under 20.

Santise, Luzzi e Guerriero hanno conquistato il pass nazionale insieme a Edoardo Mingrone, quinto, ed Emanuele Murano, settimo. Il Club ha quindi ottenuto cinque qualificazioni nella gara maschile riservata ai Giovani.

Nuova tripletta nella categoria Cadette

Ambra Ines Lerose ha replicato il successo anche nella prova Cadette. Alle sue spalle si è classificata Michela De Bartolo, mentre Anastasia Stefano ha ottenuto il terzo posto.

Tutte e tre le schermitrici cosentine hanno conquistato l’accesso alla fase nazionale, completando un secondo podio interamente rossoblù.

Nella categoria Cadetti maschile, Edoardo Mingrone ha chiuso al terzo posto e Pietro Guerriero al quinto. Entrambi si sono qualificati alla fase successiva.

Tredici pass sui diciotto disponibili

Il Club Scherma Cosenza ha conquistato sette dei dodici posti disponibili nelle due competizioni maschili e tutti i sei pass assegnati nelle gare femminili.

Il totale di tredici qualificazioni comprende atleti che hanno ottenuto l’accesso alla fase nazionale in più categorie, come Ambra Ines Lerose, Michela De Bartolo, Anastasia Stefano, Edoardo Mingrone e Pietro Guerriero.

La squadra cosentina chiude così la prima prova regionale con tre successi su quattro competizioni e undici medaglie complessive, aprendo con un risultato positivo il percorso di qualificazione nazionale della stagione 2026/27.