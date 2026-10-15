Poker travolgenti per reggini e silani. Successi in trasferta anche per Caraffa, Bagnarese e Diamante, mentre resta il totale equilibrio Cutro-Union Kroton. Il 18 novembre la resa dei conti

È stato un mercoledì ad alta intensità quello vissuto nei campi della regione per le gare d'andata degli ottavi di finale di Coppa Calabria, la competizione riservata alle formazioni dei quattro gironi di Prima Categoria. Un primo round che ha offerto verdetti quasi definitivi, colpi di mano esterni e sfide che invece rimandano ogni discorso di qualificazione al match di ritorno.

Travolgenti Academy Ardore e Luzzese

Qualificazione praticamente in cassaforte per Academy Ardore e Luzzese, protagoniste di due prestazioni maiuscole.

I nero-arancio reggini travolgono tra le mura amiche il San Costantino con un netto 4-0. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso in vantaggio grazie al sigillo di Quintero, l'Academy dilaga nella ripresa trascinata dalla doppietta di Essakr e dal poker definitivo calato da Trimboli.

Stesso risultato finale ma firmato a domicilio per la Luzzese, che rende la gara di ritorno una pura formalità passeggiando sul campo del Fiumefreddo (0-4). Serata da incorniciare per Chidichimo, autore di una splendida tripletta, arricchita dalla rete di Gueye.

Colpi pesanti per Tarsia, Caraffa, Bagnarese e Diamante

Crescono in maniera esponenziale le chance di qualificazione del Tarsia, capace di piazzare un pesante blitz esterno per 1-3 sul terreno del Real Trebisacce. Un vantaggio preziosissimo in vista del secondo atto da giocare davanti al proprio pubblico.

Spettacolo ed equilibrio hanno invece caratterizzato le vittorie esterne di Caraffa e Bagnarese. Il Caraffa passa sul campo del Guardavalle (1-2) spinto dalla doppietta dell'intramontabile bomber Giglio, a segno tra il 36' del primo tempo e l'avvio del secondo. I padroni di casa tengono comunque viva la speranza grazie alla rete di Usalj.

Vittoria pirotecnica per la Bagnarese che sbanca Rizziconi per 2-3. Primo tempo di marca locale, con il Rizziconi avanti 2-1 (reti di Bello e Zagari intervallate dal gol ospite di Barbera). Nella ripresa, però, i biancoazzurri ribaltano tutto nello spazio di tre minuti grazie alle stoccate di Fiorino (33' st) e Lucà (36' st).

Sorride lontano da casa anche il Diamante, corsaro sul campo dell'Atletico San Lucido con un risicato ma preziosissimo 0-1, firmato alla mezz'ora della ripresa da un altro veterano inossidabile come Mandarano.

Pari e patta a Cutro

Resta invece la massima incertezza nella sfida tra Cutro e Union Kroton terminata 1-1. Rinviata Cirò-Belvedere.

Per tutte le protagoniste la resa dei conti è fissata per mercoledì 18 novembre, data in cui si giocheranno i match di ritorno che decreteranno le otto regine dei quarti di finale.

I risultati

AC. ARDORE-SAN COSTANTINO 4-0

ATL. SAN LUCIDO-DIAMANTE 0-1

GUARDAVALLE-CARAFFA 1-2

CUTRO-UNION KROTON 1-1

FIUMEFREDDO-LUZZESE 0-4

REAL TREBISACCE-TARSIA 1-3

RIZZICONI-BAGNARESE 2-3

CIRO'-BELVEDERE Rinv.