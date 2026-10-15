Sarà un Team Altamura profondamente rinnovato nella guida tecnica quello che domenica pomeriggio, alle 14:30, affronterà il Cosenza allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, nella decima giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi arrivano all'appuntamento in un momento complicato, culminato con l'esonero di Ledian Memushaj e l'affidamento della panchina a Giuseppe Raffaele, chiamato a risollevare una squadra scivolata nelle zone basse della classifica.

Brutta partenza

Otto punti conquistati nelle prime nove giornate, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte. È questo il bilancio dell'Altamura, che ha realizzato appena quattro reti, subendone tredici. Un rendimento offensivo particolarmente modesto, accompagnato da una continuità di risultati mai realmente trovata. Dopo il successo all'esordio contro il Monopoli, i biancorossi hanno attraversato un periodo difficile, interrotto soltanto dalla vittoria per 2-1 sul Picerno del 19 settembre. Nelle successive tre partite è arrivato appena un punto, grazie allo 0-0 sul campo dell'Audace Cerignola. A far precipitare la situazione è stato soprattutto il pesante 0-3 casalingo contro il Catania di domenica scorsa. Una partita senza storia, decisa dalle reti di Coda, Insigne e Cabianca, al termine della quale non sono mancati i fischi dei sostenitori pugliesi. La società ha quindi deciso di interrompere il rapporto con Memushaj, arrivato in estate, e con il suo vice Mattia Evangelisti.

Nuovo allenatore

La scelta per la successione è ricaduta su Giuseppe Raffaele, tecnico esperto della categoria, reduce dall'esperienza sulla panchina della Salernitana, conclusa nel febbraio scorso. Nel suo curriculum figurano anche Catania, Potenza e soprattutto Audace Cerignola, società con la quale si è messo in evidenza nel campionato di Serie C. Raffaele ha firmato un accordo fino al giugno 2028 e domenica farà il suo esordio sulla panchina dell'Altamura proprio contro il Cosenza. Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore ha sottolineato la necessità di ritrovare mentalità, intensità e determinazione, puntando anche sulla valorizzazione dei giovani presenti nell'organico. L'obiettivo è dare alla squadra un'identità più aggressiva e propositiva, caratteristiche che hanno contraddistinto alcune delle sue precedenti esperienze. Resta però da capire quanto Raffaele riuscirà a incidere in pochi giorni, soprattutto sul piano tattico.

Come gioca il Team Altamura

Nell'ultima uscita contro il Catania, l'Altamura si è disposto con un 3-5-2, affidandosi all'esperienza di Perucchini tra i pali, Pirrello in difesa e Rosafio nel reparto offensivo. A disposizione c'è anche un attaccante conosciuto nella categoria come Giancarlo Malcore. Il nuovo allenatore dovrà inoltre valutare le condizioni di alcuni elementi assenti nell'ultima giornata, tra cui Crimi, Curcio e Alastra. Si annuncia dunque uno scontro diretto importante nella lotta per la salvezza. Il Cosenza, rinfrancato dalla prima vittoria in campionato conquistata lunedì sera a Picerno, cercherà di dare continuità al risultato ottenuto in Lucania e di accorciare ulteriormente le distanze dalle squadre che lo precedono. Dall'altra parte troverà un Altamura ferito, ma con le motivazioni inevitabilmente alimentate dal cambio in panchina. Due squadre con necessità diverse, accomunate dall'urgenza di fare punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica.