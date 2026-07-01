Per l’assegnazione del Tricolore in lizza 8 formazioni suddivise in due gironi: Cosenza , Flegrea, Trinacria e Palermo (A), Napoli, Avellino, Melito Porto Salvo e Taranto (B)

Il campionato nazionale di calcio dei medici fa nuovamente tappa in Campania. L’associazione guidata dal dott. Giovanni Borrelli, per la 24ma edizione della manifestazione, ha scelto Capaccio Paestum. Dieci le squadre che dal 6 al 9 luglio scenderanno in campo per contendersi il trofeo conquistato nel 2025 da Taranto. Il campionato è organizzato in collaborazione con l’Aics (metterà a disposizione arbitri e giudice sportivo), le amministrazioni comunali di Capaccio Paestum e Agropoli, che hanno messo a disposizione gli impianti sportivi, il Gruppo sportivo Herajon, presieduto da Gaetano Franco Tolomeo, che festeggia 70 anni di attività, il delegato Figc, Antonio Inverso.

La nuova formula del torneo nei mesi scorsi ha visto impegnate le squadre affiliate all’Asd Nazionale Medici Calcio nella fase eliminatoria. A Paestum Capaccio si svolgeranno Poule Scudetto e Poule Amatori. Per l’assegnazione del Tricolore in lizza 8 formazioni suddivise in due gironi: Cosenza, Flegrea, Trinacria e Palermo (A), Napoli, Avellino, Melito Porto Salvo e Taranto (B). Le partite si giocheranno a partire da lunedì 6 presso il "Centro sportivo città di mare-Polito", in località Mattine di Agropoli, e al “Mario Vecchio” di Capaccio scalo.

Mercoledì pomeriggio in contemporanea le due semifinali a cui accederanno le prime due classificate di ogni raggruppamento, la finale giovedì mattina, alle 9,30, ad Agropoli. Per la Poule Amatori, partita unica tra Bari e Salerno, mercoledì alle 18,30, a Capaccio scalo. Nell’Albo d’oro delle 23 edizioni precedenti del campionato organizzato dall’Asd Nazionale Medici Calcio troviamo con 5 successi Cosenza, seguono a quota 4 Melito Porto Salvo e Napoli, tre Reggio Calabria, due Milano-Brianza, uno Firenze, Flegrea, Palermo, Taranto e Trinacria.

Come ogni anno è previsto un convegno medico, con più sessioni, che si terrà il 6, 7 e 8 luglio nella sala congressi dell’hotel Ariston, a Capaccio Paestum. Si parlerà degli integratori alimentari nella pratica clinica: utilizzo in Orl, Medicina interna ed apparato osteoarticolare.

«Anche quest’anno abbiamo cercato di organizzare al meglio la manifestazione tenendo conto degli aspetti sportivi ma anche sociali che caratterizzano da anni la nostra associazione - ha detto il presidente Giovanni Borrelli – è da febbraio che lavoriamo all’evento, abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi, proprio per garantire alle squadre e alle loro famiglie un tranquillo soggiorno in una località ricca di storia, Paestum, antica città della Campania, che fu uno dei centri principali della Magna Grecia, sede di un celebre sito archeologico, che attira molti turisti per le bellezze del litorale tirrenico».

«Ringrazio per la collaborazione le amministrazioni locali e gli altri partner che hanno accolto con entusiasmo la scelta di fare disputare il campionato nell’area del Cilento dove il nostro circuito torna dopo quattro anni (nel 2022 la competizione si svolse a Marina di Camerota) e per il contributo che hanno fornito. L’auspicio è che questo raduno sia caratterizzato da sano agonismo e amicizia. L’obiettivo è lasciare un ulteriore segno positivo per la crescita dell’Asd Nazionale Medici Calcio, che a fine ottobre, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, sarà coinvolta nell’evento “Cuori in campo, insieme per Mario”, una partita di beneficenza contro la Nazionale calcio attori. Proprio perché la solidarietà da quando siamo nati è al centro del nostro progetto».