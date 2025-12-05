L’attaccante analizza l’avvio altalenante dei neroverdi e festeggia il traguardo dei 100 gol tra Serie D ed Eccellenza: «Ora un nuovo obiettivo». E non manca un parere sul Cosenza, sua ex squadra: «Buscè sta faceno bene»

Protagonista di un avvio importante con 9 gol in campionato e due in Coppa Italia Dilettanti, Gigi Le Piane è stato ospite negli studi di Cosenza Channel per fare il punto sul momento dell’US Palmese. L’attaccante classe 1994, cosentino di nascita, ha offerto una lettura delle prime dodici giornate dei neroverdi: «È stato un inizio altalenante – ha spiegato Le Piane –. Abbiamo disputato ottime gare contro squadre di livello, ma anche commesso qualche disattenzione di troppo. Il nostro obiettivo resta la salvezza, poi prenderemo ciò che verrà, domenica dopo domenica».

L’attaccante analizza l’avvio altalenante dei neroverdi e festeggia il traguardo dei 100 gol tra Serie D ed Eccellenza: «Ora un nuovo obiettivo». E non manca un parere sul Cosenza, sua ex squadra: «Buscè sta faceno bene»

L’attaccante ha commentato anche le sue prestazioni personali: «Non sono mai pienamente soddisfatto. Penso sempre che si possa fare di più. I gol sono importanti, ma avrei voluto portare qualche punto in più alla squadra».

Le Piane ha ricordato inoltre l’eco mediatico del film dedicato alla Palmese, uscito nella scorsa stagione: «Un’esperienza surreale. La società, i tifosi e il territorio hanno ottenuto una visibilità nazionale inattesa. Un motivo d’orgoglio per tutti».

Tra i momenti più significativi dell’ultimo periodo, anche il traguardo dei 100 gol in carriera tra competizioni di Serie D ed Eccellenza: «Un regalo che volevo farmi. Con dedizione e sacrificio si possono raggiungere obiettivi che sembravano lontani».

Spazio anche al Cosenza, squadra in cui ha militato nel 2012: «Il mister Buscè sta facendo un ottimo lavoro. La squadra è solida e può restare competitiva fino alla fine».

Sul rapporto con il suo attuale allenatore Bracco e con l’ambiente di Palmi, Le Piane non ha dubbi: «Il mister mi ha accolto come un fratello. Il pubblico mi tratta come un figlio. È bello sentirsi parte di una comunità».

La Palmese è oggi tra gli attacchi più prolifici del torneo, Le Piane ha una sua chiave di lettura: «Quando la squadra ti supporta e ti mette nelle condizioni giuste, l’attaccante deve solo fare gol. Continueremo a lavorare per correggere le lacune e dare il massimo».