Un colpo che va oltre il semplice calciomercato e che profuma di appartenenza, orgoglio e grande ambizione. La Silana, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione (Girone A) da neopromossa, ha annunciato l'ingaggio di Domenico Danti, regalandosi un attaccante il cui nome parla da sé.

Il colpaccio fatto "in casa"

Nativo di San Giovanni in Fiore, Danti rappresenta uno dei punti di riferimento più luminosi del calcio locale e calabrese. Nel corso di una lunga e prestigiosa carriera vissuta tra Serie B, Serie C e Serie D, ha vestito maglie storiche e blasonate del panorama nazionale come Cosenza, Reggina, Siena, Vicenza, Ternana, Nocerina, Barletta, AlbinoLeffe e Virtus Verona.

L'operazione è stata fortemente voluta dal Presidente Giovanni Bitonti, che ha condotto e chiuso la trattativa con determinazione per regalare alla piazza un giocatore dotato di qualità tecnica indiscutibile, personalità e uno spiccato senso del gol.

Più che un acquisto, l'arrivo di Danti si configura come una dichiarazione d'intenti per il futuro della Silana. Il classe '89 metterà la propria bagaglio d'esperienza al servizio dello spogliatoio, trasformandosi in una guida fondamentale per i giovani del settore giovanile e per l'intera comunità sangiovannese, fiera di veder tornare alle origini uno dei suoi talenti più rappresentativi.