Quando due realtà sportive che hanno come oggetto e scopo principale del lavoro i giovani e la loro crescita fisica, morale e sportiva, non possono che finire col collaborare e unire le forze per essere più competitive e diventare un punto di riferimento per il territorio. Questo è il caso del Praiatortora e del Sapri Soccer School Cilento.

La collaborazione

I due club, infatti, hanno avviato un importante rapporto di collaborazione triennale a partire dalla stagione 2026/27. Entrambe le società inizieranno un percorso lavorativo comune con l'obiettivo di creare una collaborazione tecnica, solida e costruttiva nel tempo, capace di offrire ai giovani di tutto il Golfo di Policastro maggiori opportunità di crescita.

Tale collaborazione, inoltre, nasce dalla volontà condivisa di preparare un futuro calcistico alle leve giovanili del territorio, accompagnandole in un percorso di formazione sportiva e umana con il solo intento di far crescere ogni ragazzo attraverso il lavoro, la passione, le regole, la disciplina e il confronto. La "mission" sarà dunque quella di mettere i bambino/ragazzo al centro del progetto e farlo crescere in un ambiente sano.

Un altro passo avanti per la compagine tirrenica, senza dimenticare che il prossimo anno sarà protagonista nel campionato di Serie D (girone I) e nei vari campionati giovanili con le Categorie Under 19 Nazionale e Under 17 Elite.