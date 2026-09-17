Dopo un esordio ricco di gol e sorprese, il massimo campionato regionale torna in campo. Riflettori puntati anche su Pro Pellaro-Palmese, Gioiosa Ionica-Trebisacce e sulle sfide tra neopromosse

Il biglietto da visita del nuovo campionato di Eccellenza si è rivelato tutt'altro che banale. Un primo turno caratterizzato da gol, emozioni e qualche verdetto inatteso ha subito scaldato gli animi dei tifosi. Sebbene sia ancora presto per definire gerarchie consolidate, le prime indicazioni sul campo non sono mancate. Nel weekend in arrivo si torna subito a giocare per la seconda giornata: ecco il quadro completo degli incroci.

Deliese e Pro Pellaro misurano le proprie ambizioni

Esordio da incorniciare per la Deliese che, al ritorno nella Serie A regionale dopo circa vent'anni di assenza, ha calato un secco poker. I primi tre punti in classifica hanno entusiasmato l'ambiente amaranto, atteso ora da un debutto casalingo tutt'altro che semplice: a fare visita ci sarà la Rossanese, accreditata tra le grandi favorite per la vittoria finale e già convincente al debutto.

Stessa candidatura al titolo per la Pro Pellaro, pronta al braccio di ferro a distanza con la compagine bizantina. Dopo il successo inaugurale, i bianconeri faranno il loro esordio tra le mura amiche ospitando una Palmese ferita e a caccia di riscatto, dopo essersi fatta rimontare ben due reti nell'esordio della scorsa settimana.

Trasferte fiume e voglia di riscatto

Lunga e insidiosa trasferta per il Trebisacce, grande rivelazione della passata stagione chiusa con un eccellente secondo posto. I "delfini giallorossi" saranno di scena sul campo del neopromosso Gioiosa Ionica. Chilometri da macinare anche per la Dbr Luzzi, attesa dal Brancaleone, affamato di punti dopo il K.O. subito proprio contro il Trebisacce.

Deve invece archiviare in fretta la pesante sconfitta interna del primo turno il Soriano Fabrizia: ad attenderlo c'è la sfida in esterna contro la Virtus Rosarno, in un confronto arricchito da numerosi ex da una parte e dall'altra.

Derby e sfide tra neopromosse

Il programma regala anche l'affascinante derby tutto cosentino tra Morrone e Paolana, una classica da sempre molto sentita tra due delle società più longeve della categoria. Completa il quadro della giornata lo scontro diretto tra Sc Soverato e Sersale: due neopromosse accomunate dalla voglia di rivalsa dopo i passi falsi dell'esordio, pronte a dare battaglia per smuovere finalmente la classifica.