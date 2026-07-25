Il Trebisacce si prepara al Campionato di Eccellenza 2026/2027 blindando in primo luogo la propria guida tecnica. Il presidente Rocco Carlomagno ha confermato Serafino Malucchi sulla panchina giallorossa per la quinta stagione consecutiva, proseguendo un percorso che ha portato il club dalla Prima Categoria fino agli Spareggi Nazionali di Eccellenza. Una scelta definita dalla società "mai messa in discussione", sostenuta anche dall'ingresso di nuovi soci nel progetto di crescita del club.

Un mercato attivissimo che porta a pensare, a meno di colpi importanti, che la rosa giallorossa, sia già definita. Tra i pali arriva l'esperto argentino Fernando Vijande Martì, classe '93, 193 cm, reduce da un'esperienza nel massimo campionato venezuelano con i Mineros de Guayana dopo una lunga carriera in Argentina; nelle ultime due stagioni italiane ha difeso i pali del Campora in Promozione.

Per il reparto della difesa, invece, confermati Francesco "Ciccuzzo" Curatelo, terzino sinistro e leader storico della retroguardia giallorossa al quarto anno consecutivo a Trebisacce; Santiago Bombino (2009), esterno difensivo già aggregato alla prima squadra nella scorsa stagione; e Pietro Vercilli (2009), difensore duttile capace di ricoprire più ruoli, anch'egli confermato dopo le esperienze nell'U-17 Élite e nell'U-19 Regionale. Sul fronte mercato, il reparto arretrato si rinforza con sette nuovi innesti: il difensore italo-argentino Martiniano Valentin Jonval Gange (2005), duttile sulla fascia destra e abile di testa, con trascorsi tra Cassano Sybaris, Cotronei, Renato Curi Angolana e Lagonegro 1929; il centrale italo-argentino Dante Leonel Perez Lazarte, che arriva dalla Virtus Rosarno con esperienza già maturata in Eccellenza; il terzino ambidestro Vittorio Salituro (2008), ex Campora; il terzino sinistro Elio Francesco D'Acri (2007), originario di Luzzi, proveniente dall'Altomonte RC; il centrale ivoriano Amadou Ousmane Diop, duttile anche a centrocampo, anch'egli ex Campora; il terzino destro Durante De Cicco (2007), cresciuto nel Cosenza e arrivato dal Sambiase dopo un'esperienza al Campora; e il centrale mancino Miguel Angel Ortiz, di origini colombiane e cittadinanza spagnola, proveniente dal Castrovillari Calcio dove ha disputato l'Eccellenza mettendo in mostra forza fisica e determinazione che hanno convinto Malucchi a volerlo fortemente in giallorosso.

Nella mediana saranno ancora giallorossi il centrocampista Giovanni Pompameo, originario di Rocca Imperiale ed ex Taranto, protagonista della scorsa stagione e ormai titolare fisso nello scacchiere di Malucchi. Numerosi i nuovi volti ad iniziare dal giovane Madane Coulibaly (2007), ex Cassano Sibarys; il centrocampista ivoriano Kouame Serge Patrick Kabran, di ritorno a Trebisacce dopo la vittoria del campionato di Promozione 2024/25 e ora residente stabilmente in città; l'argentino Alexis Nicolas Gonzalez, classe 2005, proveniente dalla Palmese dopo due campionati di Eccellenza; il brasiliano Murilo Augusto Lino Rosa, playmaker o mezzala con un curriculum internazionale tra Brasile, Portogallo, Armenia e Albania; Luca Romio (23 anni), originario di Corigliano, con trascorsi in settori giovanili di Genoa, Bari e Cosenza e ultime stagioni tra Molfetta, Nuova Spinazzola e Bastia Calcio; e il centrocampista con doppia cittadinanza Nicola José Dos Santos Sequeira Bragança, 26 anni, in arrivo dal Juventude Évora SC (Portogallo) e nazionale di São Tomé e Príncipe, con presenze recenti nelle qualificazioni a Coppa del Mondo e Coppa d'Africa 2027.

In avanti, confermati Walter De Giacomo (2009), esterno offensivo di Corigliano, tra i protagonisti della passata Eccellenza e reduce da convocazioni nelle Rappresentative Nazionale e Regionale U17; Davide Staffa (2009), esterno sinistro veloce già aggregato alla prima squadra dopo le esperienze nei campionati giovanili giallorossi; e Lorenzo Albamonte (2009), esterno offensivo abile su entrambe le corsie, anch'egli proveniente dai settori U-17 Élite e U-19 Regionale. Dal mercato in entrata arrivano l'attaccante portoghese Luizinho Da Silva (1995), fisico e tecnico, dallo Sport União Sintrense, e l'esterno offensivo portoghese-capoverdiano Adilio Varela Sanches (1996), che vanta una lunga carriera nel calcio professionistico e semiprofessionistico lusitano, tra cui Sintrense, Tondela e Moncarapachense, arrivato bruciando la concorrenza di squadre di Serie D.

Una campagna di mercato particolarmente intensa, dunque, che testimonia l'ambizione della società di Rocco Carlomagno di consolidare nel solco della continuità per quanto costruito nelle ultime stagioni, puntando su un mix di esperienza internazionale e giovani di prospettiva per affrontare al meglio il prossimo campionato di Eccellenza.