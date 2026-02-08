Torna al successo la capolista PLM Morrone che, nella 20^ giornata del campionato di Promozione, passa a Crotone sul campo dell’Union e prosegue la corsa in vetta alla classifica. I granata di mister Lorenzo Stranges salgono a quota 47 ed ora, visto il rinvio della gara del Mesoraca ad Acri, hanno il Sersale, vittorioso per 2-3 a Cassano, la prima inseguitrice con 44 punti. Contro l’Union Kroton la partita è stata molto combattuta per i primi 40 minuti. Dopo il gol del vantaggio però, complici anche due espulsioni per i locali, la partita è stata in discesa. Ma andiamo con ordine.

Primo tempo chiuso in vantaggio dai granata

Partenza buona per l’Union Kroton che al 5’ ci prova con Visciglia, ma il suo tiro termina alto. Al 16’ prima chance per la PLM Morrone con Brandalisse che da sinistra, salta il suo diretto avversario e tira a giro: sfera alta. Dopo 4 minuti contropiede dei granata che porta al tentativo sempre di Brandalisse ma l’esito è sempre uguale con la palla che non trova lo specchio avversario. Ben più importante la chance per i granata al 21’: Pisani mette in mezzo per Raimondo, colpo al volo troppo debole che Campoverde blocca. Al 29’ Pisani si mette in proprio ma dopo una bella azione personale trova la risposta ancora del portiere di casa che riesce a parare. Al 36’ il diagonale rasoterra di Nicoletti fa gridare al gol, ma la palla va fuori di pochi centimetri. Due minuti più tardi Campoverde protagonista con una grande parata su Brandalisse. Al 39’ arriva il vantaggio della PLM Morrone. Calcio d’angolo messo in mezzo e, come sempre, arriva Aiello, la prende di testa e la mette in rete. Al 43’ azione fotocopia ma con protagonisti ed esito diversi visto che l’angolo di Munoz trova la testa di Talarico, ma anche la parata di Campoverde che tiene in vita l’Union Kroton che due minuti dopo ha la chance del pareggio. Punizione dalla trequarti per la testa di Tossi, Palermo salva deviando in corner. Si torna negli spogliatoi sullo 0-1 per la PLM Morrone.

Secondo tempo con due espulsioni tra i locali

Al 5’ del secondo tempo l’episodio che molto probabilmente indirizza definitivamente la gara: Lorecchio viene espulso e l’Union Kroton rimane in 10. Al 14’ poi, arriva il raddoppio dei granata. Bravo Riga a recuperare una palla sulla trequarti avversaria. Servizio per Pisani che regala un cioccolatino per Brandalisse che, a tu per tu con Campoverde, lo supera con un colpo sotto: è 0-2. Al 16’ piove sul bagnato per l’Union visto che i crotonesi rimangono in 9 per l’espulsione di Lenci, reo di un fallo di reazione. La PLM Morrone, in doppia superiorità e sul doppio vantaggio, è padrona del campo e non forza più di tanto la mano. I granata gestiscono il possesso e nel finale potrebbero anche triplicare. Ma i tentativi di Amendola e di Capuano, pallonetto da centrocampo, non centrano il bersaglio grosso e la gara si chiude sullo 0-2.

Il tabellino di Union Kroton-PLM Morrone 0-2

Union Kroton: Campoverde, Monzon, Lenci, Romero, Visciglia, Gerace (dal 29’st Pugliese), Kabran (dal 21’st Guerrisi), Lorecchio, Appoh, Tossi (dal 25’st Falco), Giancotti (dal 10’st Rillo). A disposizione: Parrotta, Monterosso, Cosentino, Riganello, Donadio. Allenatore: Orto.

PLM Morrone: Palermo, Aiello, Riga, Munoz (dal 23’st Capuano), La Torre, Talarico, Brandalisse (dal 17’st Caligiuri), Raimondo (dal 40’st Fiordalisi), Pisani (dal 17’st Amendola), Nicoletti (dal 29’st Tuoto), Sarpa. A disposizione: Bellisario, Sacko, Gigliotti, Scarnato. Allenatore: Stranges

Arbitro: Pattoia di Rossano (Lucisano – Portolesi di Catanzaro)

Marcatori: 39’ Aiello, 14’st Brandalisse

Note: spettatori 100 circa. Ammoniti: Monzon, Tossi (U), Brandalisse, Amendola (PLM). Calci d’angolo: 2-9. Minuti di recupero: 2 pt, 3 st.