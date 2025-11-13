Cosenza si prepara a celebrare uno dei suoi orgogli sportivi più luminosi. Sabato 15 novembre, infatti, la città accoglierà la Squadra Nazionale Italiana di fotografia subacquea FIPSAS, reduce dall’eccezionale successo ai Mondiali di Spagna, dove ha conquistato ben 12 medaglie.

I successi mondiali della Nazionale FIPSAS

Tra i traguardi più prestigiosi spiccano l’oro nella categoria Creativa, ottenuto dal cosentino Francesco Sesso insieme a Cristina Condemi, e l’oro nel Grandangolo senza modella conquistato dalla coppia Fabio Iardino – Chiara Scrigne. Risultati che confermano il livello tecnico e artistico del team azzurro, capace di imporsi a livello internazionale con una qualità fotografica che unisce tecnica, passione e profondità narrativa.

Caruso: «Cosenza fiera dei suoi campioni»

Il sindaco Franz Caruso ha espresso grande soddisfazione per l’impresa della nazionale e per il ruolo di primo piano del cosentino Sesso, definito «autentico orgoglio per la nostra città». Caruso ha ricordato come lo sport cosiddetto “minore” abbia in realtà regalato a Cosenza un numero straordinario di talenti e affermazioni: «La nuova impresa in Spagna – campione del mondo nella categoria Creativa e argento nello Smartphone, con il titolo iridato per Nazioni – è la prova del suo straordinario talento e della sua grande passione».

Cerimonia ufficiale a Palazzo dei Bruzi

La delegazione azzurra sarà ricevuta alle ore 10 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, dove il primo cittadino consegnerà un riconoscimento simbolico agli atleti: «Sarà un piacere stringere la mano a ciascuno di loro e ringraziarli per i successi ottenuti», ha detto Caruso. L’appuntamento è aperto agli organi di stampa.