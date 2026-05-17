La Pallavolo Rossano perde il primo atto della finalissima playoff di Serie C, ma il sogno promozione resta vivo. A Reggio Calabria, davanti a un pubblico caldo e partecipe, la Puliservice si impone per 3-1 e si porta avanti nella serie che mette in palio il salto di categoria.

Il verdetto di gara 1 premia le amaranto, protagoniste di una prestazione solida, intensa e continua. Reggio Calabria ha giocato con aggressività, qualità e grande lucidità nei momenti decisivi, disputando una delle migliori partite della stagione proprio quando il peso della posta in palio era più alto.

Rossano, però, non esce ridimensionata. Le ragazze di Luigi Zangaro, dopo un avvio complicato, hanno avuto la forza di reagire, riaprire la partita e dimostrare che la finale è ancora tutta da giocare. Ora la serie si sposta al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, dove il pubblico rossanese può diventare un fattore decisivo.

Puliservice forte nei primi due set

La Puliservice entra in campo con grande determinazione. Le padrone di casa spingono forte al servizio, tengono alta la pressione e lavorano con efficacia a muro. Giorgia Fiorini distribuisce con lucidità, Suelen Da Silva Oliveira incide in attacco, mentre Buonfiglio e Verduci danno continuità a una squadra capace di sbagliare poco e di tenere sempre alto il ritmo.

Rossano prova a restare agganciata alla partita, ma fatica nella gestione della ricezione e nella costruzione di un gioco offensivo fluido. Il primo set resta in equilibrio per diversi scambi, poi alcuni break consecutivi permettono a Reggio Calabria di allungare nel momento decisivo e chiudere sul 25-20.

Nel secondo parziale le amaranto alzano ulteriormente il livello. La battuta mette in difficoltà la ricezione gialloblù, la difesa reggina recupera molto e Rossano è costretta spesso a rincorrere. Qualche errore di troppo nei momenti chiave consente alla Puliservice di prendere margine e chiudere il set sul 25-17.

La reazione di Rossano nel terzo set

Sotto 2-0, la Pallavolo Rossano mostra il proprio carattere. Nel terzo set le gialloblù cambiano atteggiamento, ritrovano energia e iniziano a giocare con maggiore serenità. È il momento in cui la squadra di Zangaro dimostra di essere ancora pienamente dentro la finale.

Fabiola De Araujo distribuisce meglio il gioco, Diaco trova punti pesanti e il muro rossanese legge con maggiore attenzione le soluzioni offensive della Puliservice. Rossano parte forte, prende subito vantaggio e, per la prima volta nella serata, dà la sensazione di controllare il parziale.

Le bizantine restano avanti dall’inizio alla fine e chiudono meritatamente sul 25-19, riaprendo la gara e cambiando per qualche minuto anche l’inerzia emotiva del match. Rossano ci crede, Reggio sente la pressione e la finale si accende davvero.

Nel quarto set Reggio chiude i conti

Nel quarto parziale, però, la Puliservice dimostra maturità. Le amaranto ripartono con decisione, approfittano di alcuni passaggi a vuoto rossanesi e costruiscono subito un margine importante.

La Pallavolo Rossano prova a rientrare. Lotta, stringe i denti e nel finale trova anche alcuni break che riaccendono le speranze, ma il distacco accumulato nella prima parte del set pesa troppo. Reggio Calabria gestisce con lucidità gli ultimi palloni e chiude sul 25-19, facendo esplodere il pubblico di casa.

La Puliservice conquista così gara 1 e si prende anche una rivincita dopo la sconfitta subita nella finale di Coppa Calabria. Ma la serie resta aperta.

Ora la sfida si sposta a Rossano

La finale playoff di Serie C non è chiusa. La Pallavolo Rossano ha dimostrato, soprattutto nel terzo set, di avere qualità e carattere per mettere in difficoltà Reggio Calabria. Ora servirà una prestazione quasi perfetta davanti al pubblico di casa.

Al Palazzetto di Viale Sant’Angelo serviranno lucidità, coraggio e continuità. Le gialloblù dovranno giocare libere mentalmente, senza paura e senza calcoli, cercando di trasformare l’energia del proprio pubblico in spinta emotiva e tecnica.

Il fattore campo, quest’anno, è stato spesso determinante per Rossano. E in una finale così intensa, il calore della gente può pesare quanto un punto decisivo.

Il sogno promozione resta vivo

La sconfitta di Reggio Calabria brucia, ma non cancella il percorso della Pallavolo Rossano. Gara 1 ha detto che la Puliservice è forte, solida e pronta a sfruttare ogni occasione. Ma ha detto anche che Rossano, quando riesce a trovare ritmo, serenità e continuità, può riaprire qualsiasi partita.

Adesso non c’è più margine per calcoli. Serve una prova di cuore, qualità e maturità. Perché i sogni più belli non si conquistano mai facilmente. E la Pallavolo Rossano lo sa bene: davanti alla propria gente, la finale promozione può ancora cambiare storia.