La Pallavolo Rossano lancia un messaggio forte al campionato e ai playoff di Serie C femminile: la corsa entra nel vivo e le gialloblù fanno sul serio. Nell’andata degli ottavi di finale, la squadra bizantina espugna il campo della Rodinò Costruzioni Siderno con un netto 0-3 e mette una pesantissima ipoteca sul passaggio ai quarti.

Il risultato finale, maturato con i parziali di 12-25, 11-25, 15-25, racconta bene l’andamento di una partita chiusa in meno di un’ora e dominata quasi senza pause dalla formazione allenata da Luigi Zangaro. Una prova autoritaria, concreta, senza sbavature, che conferma il valore tecnico e mentale di un gruppo arrivato ai playoff con ambizioni chiare.

Una partita dominata dall’inizio alla fine

Sulla carta Rossano partiva favorita, ma il campo ha restituito molto più di una semplice conferma dei pronostici. Le gialloblù hanno imposto da subito ritmo, intensità e qualità, togliendo alle avversarie qualsiasi possibilità di entrare davvero in partita.

È stata una gara gestita con autorevolezza in ogni fondamentale, con particolare incisività al servizio e una capacità costante di scavare solchi importanti nei momenti chiave dei set. Siderno ha provato a reggere l’urto, ma non è mai riuscita a trovare continuità o a mettere realmente in difficoltà la squadra rossanese.

De Araujo spacca il primo set

L’inizio del match lascia intravedere un minimo di equilibrio, almeno fino al 3-3. Da quel momento, però, la partita cambia subito volto. A salire in cattedra è Fabiola De Araujo, che con un turno di battuta devastante spezza immediatamente il parziale e porta Rossano sul 9-3.

Da lì in avanti il primo set diventa un monologo gialloblù. Il vantaggio cresce punto dopo punto, sostenuto anche dalle battute incisive di Margo Dziunyk, fino al definitivo 25-12. È il primo segnale concreto della superiorità rossanese, che in quel parziale mette insieme aggressività, ordine e grande lucidità.

Nel secondo set Rossano cambia ma non rallenta

Nel secondo parziale cambia la diagonale, ma non cambia la sostanza. Entrano Veronica Risuleo in regia e Daria Prokopenko opposta, e l’impatto è immediato. Rossano continua a comandare il gioco, ancora una volta facendo del servizio un’arma decisiva.

Le gialloblù scappano subito sul 7-1 e poi allungano ancora, costruendo break pesantissimi che portano il punteggio prima sul 13-3 e poi sul 22-8. Il controllo è totale, la fiducia cresce e Siderno non trova contromisure. Anche il secondo set si chiude senza discussioni, sul 25-11, confermando la netta superiorità della squadra di Zangaro.

Martilotti guida il terzo affondo

La terza frazione è la fotografia perfetta del pomeriggio rossanese. L’approccio resta aggressivo, concreto, ordinato. Nessuna flessione, nessuna distrazione, nonostante il largo vantaggio già acquisito.

A indirizzare il set è il turno al servizio di Valentina Martilotti, che imprime un’altra accelerazione decisiva. Rossano continua a macinare gioco con precisione e lucidità, lasciando poco o nulla alle padrone di casa. Siderno tenta una reazione nel finale, ma il margine è ormai troppo ampio. Le gialloblù controllano senza affanni e chiudono sul 25-15, completando una vittoria netta e meritata.

Una squadra lunga e pronta alle sfide decisive

Oltre al punteggio e alla qualità espressa, un altro segnale importante arriva dalla gestione delle rotazioni. C’è spazio anche per Alba Greco, ulteriore conferma di una squadra profonda, compatta e attrezzata per affrontare le fasi più delicate della stagione.

Rossano non ha dato l’impressione di voler semplicemente amministrare il vantaggio tecnico. Ha mostrato, invece, la volontà di dominare la partita, mantenendo alta l’attenzione e sfruttando ogni cambio con naturalezza. È il segnale di un gruppo maturo, che entra nei playoff con la consapevolezza di potersi giocare fino in fondo le proprie carte.

Sabato il ritorno al Palazzetto di Viale Sant’Angelo

Con questo 3-0, la Pallavolo Rossano mette una seria ipoteca sull’accesso ai quarti di finale, ma sa bene che il lavoro non è ancora finito. Ora l’attenzione si sposta sulla gara di ritorno, in programma sabato 28 marzo tra le mura amiche del Palazzetto di Viale Sant’Angelo.

Il vantaggio costruito a Siderno è importante, ma i playoff non consentono cali di concentrazione. Servirà la stessa determinazione, la stessa attenzione e la stessa fame mostrate in trasferta per completare l’opera e trasformare questa splendida prova esterna in qualificazione.

Rossano ha fatto il primo passo. E lo ha fatto nel modo più convincente possibile. Il sogno continua, e adesso comincia davvero a prendere forma.