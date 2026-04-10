Il momento decisivo della stagione è arrivato. La Pallavolo Rossano ASD torna in campo sabato 11 aprile alle 16:30 al Palazzetto dello sport Felice Calabrò di Viale Sant’Angelo per il ritorno dei quarti playoff di Serie C femminile contro la SilanVolley, con in palio l’accesso alle semifinali. Rossano si presenta all’appuntamento forte del 3-0 conquistato all’andata in trasferta, un risultato pesante ma non ancora definitivo.

La squadra bizantina parte dunque avanti, ma sa bene che nei playoff il margine costruito nella prima sfida non basta da solo. Il successo esterno ha indirizzato il confronto, non lo ha chiuso. Per questo l’obiettivo resta uno soltanto: giocare per vincere, senza fare calcoli e senza abbassare la tensione contro una formazione che ha già dimostrato di saper restare dentro le partite.

La SilanVolley arriva a Corigliano-Rossano con la necessità di provare a riaprire tutto e con la consapevolezza di avere ancora margini per rendere complicata la gara. Le ricostruzioni della vigilia descrivono una squadra solida, organizzata e guidata dall’esperienza di Antonio e Luigi Barile, caratteristiche che impongono alle gialloblù massima attenzione fino all’ultimo pallone.

Rossano, però, in questa stagione ha dato più volte la sensazione di avere qualcosa in più sul piano dell’identità e della continuità. Il 3-0 dell’andata, definito dalle cronache come una prova di forza e una seria ipoteca sul passaggio del turno, ha confermato la solidità del gruppo in un contesto ad alta pressione.