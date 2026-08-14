Prosegue a ritmo serrato il mercato della Paolana in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Questa volta, però, la dirigenza del club tirrenico ha scelto di focalizzare l'attenzione sul reparto Under, virando con decisione sulla cosiddetta "linea verde". Una scelta strategica forte, mirata non solo a garantire forze fresche a disposizione del mister per la stagione imminente, ma anche a costruire preziosi investimenti per il futuro del club.

L'entusiasmo tra i tifosi biancazzurri cresce con l'annuncio ufficiale di quattro nuovi giovanissimi tesserati: Antonio Stella, Mattia Corapi, Mario Novello e Alessandro Politano.

I dettagli sui nuovi volti biancoazzurri

Antonio Stella (Portiere, classe 2008): Un giovanissimo estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Calcio Lamezia, dove ha completato l'intera trafila prima del salto alla Vigor Lamezia. Già nella scorsa stagione ha assaporato l'aria della Serie D, collezionando ben 6 panchine e una presenza da titolare con la prima squadra lametina, con cui aveva anche iniziato il ritiro estivo prima di approdare a Paola.

Mattia Corapi (Mezzala, classe 2009): Dinamismo e prospettiva per il centrocampo. Nonostante la giovanissima età, Corapi vanta già esperienze formative importanti in realtà come Trapani, ASD Catanzaro Lido, Vigor Catanzaro e Kennedy Aquile.

Mario Novello (Esterno d'attacco, classe 2007): Un gradito ritorno a casa per continuare la propria crescita in maglia biancazzurra. Novello arriva dalla significativa parentesi della scorsa stagione trascorsa nelle fila del settore giovanile del Cosenza Primavera.

Alessandro Politano (Esterno, classe 2009): Giocatore di grande versatilità tattica, capace di agire sia da terzino che da esterno alto. Alle spalle ha ben quattro anni nel settore giovanile del Catanzaro e un'ultima stagione da protagonista con l’Under 17 Élite del Sambiase.

Con questi quattro innesti la Paolana dimostra di voler coniugare l'esperienza dei senatori con la freschezza e l'ambizione delle migliori giovani promesse del panorama calcistico regionale.