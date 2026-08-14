Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, lo scontro avrebbe visto coinvolti italiani e cittadini stranieri. La dinamica resta tuttavia da chiarire.

Ancora momenti di forte tensione in piazza Portofino, nel cuore di Schiavonea. Dopo la mezzanotte di ieri, una rissa avrebbe coinvolto più persone, generando paura e scompiglio tra quanti si trovavano ancora nella zona.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, lo scontro avrebbe visto coinvolti italiani e cittadini stranieri. La dinamica e le cause che avrebbero scatenato la lite restano tuttavia da chiarire.

All'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, i protagonisti si sarebbero dati precipitosamente alla fuga, attraversando la piazza e facendosi largo tra le persone presenti. Nella concitazione alcuni anziani sarebbero caduti a terra, aumentando ulteriormente la tensione.

Fortunatamente, al momento non risultano feriti, ma l'episodio ha provocato paura tra le numerose persone che, nonostante l'ora tarda, si trovavano ancora in piazza.

Resta la preoccupazione per l'ennesimo episodio di tensione verificatosi in una delle zone maggiormente frequentate di Schiavonea, soprattutto durante le serate estive. Saranno gli eventuali accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire quanto accaduto e a ricostruire con precisione responsabilità e dinamica dell'episodio.