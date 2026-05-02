Non bastano i risultati favorevoli dagli altri campi: i lupi perdono 5-3 in Liguria e retrocedono dopo tre stagioni
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La Pirossigeno Cosenza saluta la Serie A di calcio a 5 e retrocede in A2 Elite al termine dell’ultima giornata di campionato. Fatale ai rossoblù la sconfitta per 5-3 sul campo della CDM Futsal, ultima della classe, che spegne definitivamente le speranze di agganciare i playout nonostante i risultati favorevoli provenienti dagli altri campi.
Dopo tre stagioni nella massima serie, i “lupi” chiudono così la loro esperienza in Serie A senza riuscire nell’impresa di centrare almeno gli spareggi salvezza. A Campo Ligure serviva una vittoria, ma la squadra calabrese non è riuscita a concretizzare l’occasione.
Avvio vivace dei padroni di casa, con Guga e Babris subito pericolosi, mentre il primo squillo ospite arriva con Arrieta. Al 5’ la CDM passa in vantaggio con Ugas, abile a sfruttare un’azione insistita. Il Cosenza reagisce e trova il pari al 10’ con Adornato, bravo a finalizzare da pochi passi su assist di Toninandel. Nel finale di primo tempo succede di tutto: Ugas firma il momentaneo 2-1, ma la risposta immediata di Toninandel fissa il punteggio sul 2-2 all’intervallo.
Nella ripresa la Pirossigeno prova ad alzare il ritmo, consapevole di non poter fallire, ma è ancora la CDM a colpire: Babris riporta avanti i liguri con un preciso sinistro, poi Baklanov sfrutta un’incertezza di De Brasi per il 4-2. Mister Ibanes si gioca la carta del portiere di movimento con largo anticipo, ma la mossa non produce gli effetti sperati: Ortisi firma il 5-2 a porta sguarnita.
Nel finale Arrieta accorcia le distanze con una conclusione da fuori che riaccende per pochi minuti le speranze calabresi, alimentate anche dalle notizie favorevoli dagli altri campi. Ma l’assalto conclusivo non basta: il triplice fischio sancisce la sconfitta e la retrocessione.
Per la Pirossigeno Cosenza si chiude così un ciclo di tre stagioni nella massima serie. Amarezza per un epilogo che poteva essere evitato, soprattutto alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, ma che premia la maggiore concretezza degli avversari nell’ultima, decisiva giornata. La CDM Futsal, invece, pur già retrocessa, saluta la categoria con una vittoria di prestigio davanti al proprio pubblico.