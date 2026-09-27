Ancora imbattuto dopo le prime quattro uscite stagionali, il Praiatortora si appresta ad affrontare la quinta giornata del girone I di Serie D con la concreta intenzione di ritrovare il successo. Dopo l'affermazione all'esordio e la striscia di tre pareggi consecutivi, la compagine tirrenica si prepara a sfruttare il secondo impegno casalingo consecutivo, che la vedrà opposta a un avversario blasonato come il Gela.

Le parole di Viscardi

A fare il punto della situazione alla vigilia della gara è stato il tecnico Salvatore Viscardi, che in conferenza stampa ha sottolineato i benefici del lavoro svolto durante la settimana, favorita dal ritorno ai ritmi abituali dopo i recenti impegni ravvicinati: «Sono tutti a disposizione per la gara di domenica. Inoltre, il fatto di lavorare in maniera continuativa durante la settimana ci ha fatto ricaricare le energie, dopo il tour de force e il turno infrasettimanale. Ci siamo così potuti concentrare maggiormente sull'obiettivo domenicale che è, in questo caso, il Gela».

Insidia dietro l'angolo

Sulle qualità dell'avversario e sulle ambizioni di giornata, l'allenatore ha evidenziato la volontà di sfruttare al massimo il fattore campo davanti ai propri sostenitori: «Siamo consapevoli di affrontare una squadra esperta e con ottime qualità, dal canto nostro però giochiamo la seconda partita in casa di fila e vogliamo approfittarne per prenderci i tre punti, cercando di toglierci qualche soddisfazione insieme ai nostri tifosi».

Nonostante il buon momento e l'inviolabilità di questo avvio di stagione, Viscardi ha tenuto a mantenere la concentrazione altissima, ricordando l'estremo equilibrio del campionato e fissando con precisione la quota da raggiungere: «Sappiamo che sarà una sfida complicata ma tutte lo sono, perché questo girone è molto livellato. Non ci poniamo obiettivi se non quello della salvezza, a tal proposito ci mancano ancora 34 punti per conquistarla».