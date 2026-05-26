Si è completato il quadro dei playoff e playout di Prima Categoria e, adesso, manca davvero un ultimo tassello per conoscere gli ultimi due nomi delle squadre che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione (A e B).

Le finali playoff

Partendo dal girone A di Prima Categoria, il colpaccio lo fa innanzitutto il San Fili che batte a domicilio la Themesen e vola nella finalissima spareggio. Una vittoria ancor più di prestigio se si pensa che il San Fili giocava in trasferta e aveva solo la vittoria a disposizione per qualificarsi, in virtù del peggior posizionamento in classifica. Alla fine tutto questo non ha influito ed è arrivato il successo per 1-3 grazie alla doppietta di Cortese e al gol di Perri. Adesso l'ultimo atto per arrivare al ritorno in Promozione è lo spareggio contro lo Scandale. Proprio quest'ultimo, infatti, ha avuto ragione sulla Promosport dopo i tempi supplementari. Novanta minuti chiusi infatti sul punteggio di 1-1 con l'iniziale vantaggio di Maggio, dopo dodici minuti, e il conseguente pareggio di Perri a fine primo tempo. Nell'extra time, però, arriva la doccia fredda timbrata da Diallo.

Per quanto riguarda il girone B di Promozione, l'ultimo posto disponibile sarà conteso tra Siderno e Bovese. Innanzitutto, il club sidernese fa il colpaccio che pochi si aspettavano, vincendo sul terreno del lanciatissimo Real Montepaone e alimentando un sogno che qualche mese fa sembrava lontano. Bianco/azzurri più motivati e, dopo venti minuti, si vedono annullare un gol per fuorigioco a Tassone. Solo il preludio a quello che sarà l'effettivo gol del vantaggio firmato da Cecere nella ripresa: è estasi. Blitz esterno appunto anche per la Bovese che piega l'Academy Ardore per 1-2: apre Juarez e raddoppia Obinna, la rete locale di Strati non cambia nulla.

Le finali playout

Quanto agli spareggi playout, nel girone A si salva il Taverna Academy che batte 3-0 il Mirto Crosia e lo condanna alla retrocessione. Era già tutto deciso nel girone B mentre, nel raggruppamento C a salvarsi è il Palermiti Girifalco che batte 3-2 la Seles: doppietta di Serratore e gol di Marinaro per i padroni di casa, due volte Farias per gli ospiti. Nel girone D, infine, salvezza raggiunta anche da parte del Rizziconi dal momento che, contro il San Gaetano Catanoso, basta l'1-1.