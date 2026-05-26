L’impatto nel tratto tra Frasso e centrale Enel: il ferito è stato intubato e trasferito in elisoccorso

Grave incidente stradale nel tratto della Statale 106 compreso tra l’area del Frasso e la centrale Enel. Per cause in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate violentemente lungo l’arteria.

Ad avere la peggio il conducente della moto, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori intervenuti sul posto. Il motociclista è stato intubato dal personale sanitario del 118 e trasferito in elisoccorso in ospedale. Al momento lotta tra la vita e la morte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, oltre alle ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito.

Pesanti i rallentamenti al traffico lungo la Statale 106 durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.