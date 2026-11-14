Nell’inchiesta della Procura di Taranto viene ricostruito un incontro tra il manager pugliese e il governatore (non indagato) riguardo a un project financing per una pista tra Camigliatello e Lorica. L’episodio non ha rilievo penale ma per i magistrati serve a ricostruire il contesto in cui si muoveva il dirigente dell’Ansfisa

Pietro Marturano, 59 anni, dirigente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, avrebbe presentato al governatore calabrese Roberto Occhiuto un progetto per la realizzazione di un grande comprensorio sciistico. La vicenda emerge nell’ambito dell’indagine per corruzione condotta dalla Procura di Taranto, che vede Marturano tra gli indagati (per lui i pm hanno chiesto l’arresto e la decisione pende davanti al gip). Occhiuto non risulta indagato.

La proposta riguardava il collegamento tra gli impianti di Lorica e Camigliatello, con l’obiettivo di creare un complesso sciistico di grandi dimensioni, descritto come uno dei più lunghi d’Europa. Per la realizzazione dell’opera sarebbe stato necessario reperire consistenti risorse pubbliche, elemento sottolineato durante il confronto con il presidente della Regione.

L’incontro con il governatore

Marturano sarebbe riuscito a ottenere l’appuntamento attraverso Ernesto Ferraro, ex presidente delle Ferrovie della Calabria che risulta tra gli indagati. Nel corso della riunione, alla quale avrebbe partecipato anche Ferraro, il dirigente avrebbe inizialmente illustrato a Occhiuto alcuni aspetti legati alle autorizzazioni dei due impianti sciistici.

Successivamente, di fronte alla necessità manifestata dal governatore di individuare una modalità per gestire in autonomia le due strutture, Marturano avrebbe messo sul tavolo l’ipotesi di un intervento più ampio. L’idea consisteva nel collegare le stazioni di Lorica e Camigliatello e nel trasformarle in un unico comprensorio, sostenuto anche attraverso contributi pubblici.

«Ho i grossi costruttori sotto mano»

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Occhiuto avrebbe subito pensato a un project financing con un partenariato pubblico-privato. Marturano avrebbe colto al volo l’opportunità e si sarebbe addirittura incaricato di contattare grossi costruttori di sua conoscenza: «C’ho tutti i grossi costruttori – dice in un’intercettazione riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno – ce l’ho tutti diciano sottomano». L’episodio non ha rilevanza penale ma per la Procura di Taranto descriverebbe la spregiudicatezza di Marturano e la sua vasta rete di contatti.

Il contesto dell’indagine

Il contenuto dell’incontro è ora esaminato dagli inquirenti nell’ambito del procedimento avviato a Taranto nei confronti del dirigente. Il progetto sciistico rappresenta uno degli episodi ricostruiti nell’attività investigativa, mentre il presidente della Regione Calabria viene indicato nel racconto come interlocutore della proposta e non come persona coinvolta nell’inchiesta.

La ricostruzione riguarda dunque sia i rapporti istituzionali e professionali attivati per arrivare al governatore, sia le ipotesi di finanziamento necessarie per sostenere il collegamento tra i due impianti. Al momento, sulla base degli elementi riportati, l’iniziativa resta una proposta illustrata durante l’incontro e inserita dagli investigatori nel quadro dell’accertamento sulla presunta corruzione.

Camigliatello, la proroga alla cabinovia e le presunte pressioni su Occhiuto

Nell’inchiesta rientra invece il capitolo dedicato alla cabinovia Tasso-Monte Curcio di Camigliatello Silano, nel Cosentino. Al centro delle contestazioni c'è la proroga della scadenza della revisione generale dell'impianto fino al 30 aprile 2022, concessa da Marturano nella sua veste di direttore dell'Ustif di Bari. L'autorizzazione avrebbe consentito alla struttura di proseguire l'attività durante la stagione invernale 2021/2022.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la proroga sarebbe stata concessa senza un'effettiva verifica dello stato manutentivo della cabinovia e con prescrizioni relative ai controlli strumentali e non distruttivi ridotte al minimo. Marturano avrebbe indotto il gestore, la società Arsac srl di Cosenza, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Maiolo, a formalizzare direttamente gli incarichi per i lavori di manutenzione alle imprese indicate dallo stesso funzionario, entrambe riconducibili all'imprenditore Giovanni Nardone.

L'obiettivo del presunto meccanismo sarebbe stato quello di far ottenere rapidamente i lavori alle imprese indicate, evitando il passaggio attraverso le gare pubbliche e sottraendo gli interventi a verifiche più stringenti. Un'operazione che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe trasformato le autorizzazioni tecniche in uno strumento per orientare gli affidamenti.

È questo il passaggio in cui entra in scena anche Ernesto Ferraro, all’epoca responsabile tecnico della società di trasporto pubblico Amaco di Cosenza, amministratore unico di Ferrovie della Calabria srl e consigliere di Aci Progei spa. Secondo le contestazioni, Ferraro si sarebbe attivato su richiesta di Marturano, manifestando – secondo l’accusa – la disponibilità a disporre la chiusura dell'impianto nel caso in cui Arsac non avesse sottoscritto gli incarichi con le società di Nardone.

La pressione, stando alla ricostruzione investigativa, sarebbe arrivata anche ai vertici della Regione. Ferraro – è la ricostruzione degli inquirenti – si sarebbe infatti messo in contatto con il presidente Roberto Occhiuto (non indagato) affinché venisse disposta la rimozione dall'incarico del responsabile di Arsac qualora non avesse proceduto all'affidamento dei lavori secondo le indicazioni ricevute.