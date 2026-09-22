Il netto 5-0 rifilato alla matricola Scandale nel secondo turno del girone A di Promozione ha scatenato un’ondata di energia pura attorno al Corigliano Marca, alimentando la passione di un intero territorio e confermando le ambizioni della squadra guidata da mister Ciccio Lomonaco, a punteggio pieno in vetta alla classifica, podio condiviso con Rocca di Neto, Cotronei e Cassano Sybaris. Oltre al rotondo punteggio, a colpire è stata la maturità con cui il gruppo ha saputo gestire i momenti del match, crescendo alla distanza con pazienza ed estro. Un successo che porta la firma dell'esperienza dei bomber più navigati come Antonio Lentini e Alessio Colosimo, della freschezza e dell'autorità del giovane Simone Forconi (classe 2007, ex Altomonte RC), oltre alla fame di chi subentra dalla panchina come Gaspar Haidar (anche lui una new entry, sempre dall’Altomonte RC), capace di firmare un vero ed eccezionale spunto personale. Questa coesione dimostra che la rosa biancoazzurra ha ancora ampi margini di miglioramento, elemento che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

Il vero valore aggiunto di questo avvio di campionato continua a essere il calore della tifoseria jonica. Con il loro sostegno incessante, fatto di cori e tamburi, gli "Ultras Corigliano 6A25" hanno trasformato la curva "Paolo Pagnotta" in un fortino di passione. C'è grande simbiotica sintonia tra la dirigenza, la squadra e il pubblico, un pieno di adrenalina che restituisce entusiasmo a tutto l'ambiente e trasforma la struttura di contrada Brillia nel “cantiere principale” del progetto sportivo coriglianese. L'onda emotiva travolgente dovrà ora integrarsi con la necessità di mantenere i piedi per terra. All'orizzonte si prospetta una settimana cruciale per misurare le reali aspirazioni della squadra. Giusto il tempo di rifiatare e arriva l'impegno di Coppa. Mercoledì 23 settembre è già tempo di scendere in campo a Trebisacce per l'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti Calabria. Subito dopo, nel terzo turno di campionato, di nuovo in casa per il campionato, o almeno nella pratica sarà così. Da calendario, domenica 27 settembre, si sarebbe dovuto giocare in calsa della Virtus Acri ma l'incrocio di Promozione si giocherà nuovamente al "Città di Corigliano" a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio acrese. Praticamente, per i biancoazzurri, su quattro gare, tre in casa, al Comunale di Contrada Brillia.

Gestire le energie diventa prioritario per mister Lomonaco, pronto a ruotare, probabilmente, gli uomini a disposizione in un turnover strategico. Ma con una piazza così galvanizzata e un gruppo in salute, il Corigliano Marca guarda ai prossimi appuntamenti con la consapevolezza di chi vuole continuare a sognare in grande.