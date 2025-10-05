Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Promozione, girone A, i gialloblù del Kratos Bisignano hanno imposto l’1-1 alla corazzata Corigliano davanti al pubblico amico, confermando solidità e forza di gruppo.

Intervistato dal network LaC a fine gara, il direttore sportivo Angelo Gaccione ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi: «Oggi è stata un’ottima partita, la squadra è andata più che bene. Contro una grandissima squadra, a cui faccio i complimenti, abbiamo giocato con grande intensità e la giusta cattiveria. Peccato per il pareggio, perché forse potevamo anche vincerla, ma alla fine ci teniamo stretto questo punto».

Un risultato importante che muove la classifica e rafforza la consapevolezza di un gruppo giovane, come sottolinea Gaccione: «Questa è la nostra prima esperienza in Promozione. L’obiettivo rimane una salvezza tranquilla, poi vedremo strada facendo cosa riusciremo a costruire. Sono molto contento di come la squadra ha interpretato la gara, anche perchè durante la settimana si allenano bene e la domenica questo si vede».

Uno sguardo anche al campionato, che si preannuncia equilibrato: «Quest’anno sarà un torneo molto livellato. Lo si è visto anche oggi, ma ogni partita è aperta e servirà costanza. Noi dobbiamo continuare su questa strada».