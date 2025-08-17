Dopo le esperienze in Campania, Sicilia e Lazio, l’argentino torna in Calabria dove aveva vestito la maglia del Roccella. Intanto continua la preparazione dei gialloblù in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia

Per la prima volta nella sua storia il Kratos Bisignano si prepara a scendere in campo nel campionato di Promozione, e il mercato estivo del club presieduto da Pasquale Nicoletti promette scintille. L’ultimo colpo messo a segno è l’arrivo dell’argentino Tomas Cejas, classe ’98, attaccante versatile capace di ricoprire sia il ruolo di esterno offensivo sia quello di seconda punta.

Tante le esperienze in Italia di Cejas, dalla Virtus Cilento in Eccellenza campana al Roccella in Calabria, passando per l’Akragas in Serie D, Marsala, Casteltermini e Scicli, il neo acquisto del Kratos ha infine vestito la maglia del Vis Subiaco nel Lazio.

Cejas si unirà ai connazionali già presenti nel gruppo guidato da Carmine Perri: Luis Leonardo Gimenez, Nico Gutierrez, Valentino Marchionni, Tomás Heredia, Juan Trento, Joaquin Boiero e Ignacio Beltritti.

Nel frattempo la squadra sta completando la preparazione pre-campionato presso l’impianto della Soccer Montalto, con sedute aperte ai tifosi, in vista del primo impegno ufficiale: domenica 31 agosto il Kratos affronterà il Castrovillari nel girone 2 di Coppa Italia, che comprende anche l’Altomonte, che riposerà al primo turno.