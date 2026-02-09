Una domenica di grandi emozioni e importanti risultati quella dell’8 febbraio a Rende, dove il Cineteatro Garden ha ospitato il concorso nazionale di danza Opes, evento di rilievo che ogni anno riunisce scuole e talenti provenienti da tutto il Mezzogiorno.

Tra le protagoniste assolute della manifestazione, la scuola di danza “In Punta di Piedi”, guidata dalla direttrice e maestra Giusy Massarini, che ha confermato ancora una volta la qualità del proprio lavoro artistico e formativo, conquistando il podio in tutte le categorie in cui ha gareggiato. Con nove coreografie presentate, la scuola rendese ha portato a casa un medagliere di assoluto prestigio: quattro primi posti e quattro secondi posti, risultati che raccontano un percorso costruito su studio, costanza e cura dei dettagli.

Tra i secondi posti spiccano quelli di Elisabetta Campesi, raffinata ed elegante al suo primo assolo sulle punte, e Francesca Papalia, interprete di un assolo di modern affrontato con la consueta grinta in una categoria che contava ben 18 partecipanti. Medaglia d’argento anche per Claudia Attanasi, che ha debuttato nella categoria senior con un assolo contemporaneo, distinguendosi per maturità artistica e forte presenza scenica. Ottimo risultato anche per il gruppo contemporaneo Petites Vagues, corso di avviamento professionale della scuola, che ha conquistato il secondo posto e il premio per la miglior musicalità.

Il gruppo, composto da Margherita Calabrò, Elisabetta Campesi, Alessia De Cesare, Mara Garritano, Francesca Papalia e Cristina Rizzuti, segue un percorso di preparazione intensivo, orientato a competizioni di livello nazionale e internazionale. Ricco il palmarès delle medaglie d’oro: Margherita Calabrò ha conquistato il primo posto con un assolo contemporaneo intenso e profondo; Giulia D’Ermoggine si è imposta nella categoria hip hop con una coreografia di propria creazione, caratterizzata da grande energia e personalità; il grande gruppo senior contemporaneo, formato da Veronica Ambrosio, Claudia Attanasi, Anna Deriu, Giulia D’Ermoggine, Federica Lo Rè, Silvia Maiolino, Camilla Marino, Alessandra Munno, Francesca Orlando, Sofia Rende, Federica Settino e Sofia Stellato, ha ottenuto il primo premio con una coreografia ispirata a “Il Narciso” di Caravaggio, apprezzata per forza espressiva e maturità compositiva; primo posto e premio come miglior talento infine per Sofia Rende, insegnante di propedeutica della scuola, riconosciuta per eleganza, sensibilità e qualità interpretativa.

A completare il quadro dei successi, il primo posto del gruppo juniores, composto da Simonetta Aragona, Isabel Costabile, Simona D’Agostino, Miriam Ferrato, Chiara Filice, Martina Papalia, Greta Sconosciuto e Rebecca Vennera, seguite dalla maestra Anna Deriu. La coreografia, intensa e toccante, è stata dedicata alla loro compagna Greta A., portando sul palco un messaggio di forza, unione e sostegno reciproco: la fragilità come punto di partenza per riscoprire il coraggio.

Numerose anche le borse di studio assegnate nel corso della manifestazione, segno di un vivaio in continua crescita: tutte le allieve della scuola hanno ricevuto riconoscimenti per il lavoro svolto. «Credo che il vero valore stia nella passione e nella felicità di ciò che si fa – ha spiegato la direttrice Giusy Massarini –. Il mio obiettivo è insegnare non solo la danza, ma anche il senso del percorso, della condivisione e dei legami che si creano crescendo insieme. Continueremo a studiare e a migliorarci, passo dopo passo». Un cammino che guarda avanti, dunque, per In Punta di Piedi, pronta a trasformare nuovi sogni