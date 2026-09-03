Il conto alla rovescia sta per terminare. Domenica scatterà ufficialmente il campionato di Serie D (Girone I) e, mentre le squadre limano gli ultimi dettagli tattici prima del debutto, il calciomercato estivo continua a regalare colpi a sorpresa per le formazioni calabresi.

Vigor Lamezia: rinforzo in attacco

La Vigor Lamezia si appresta ad affrontare un esordio subito probante sulla carta, che la vedrà impegnata sul campo di una Nissa accreditata tra le principali candidate alla vittoria del torneo. Per presentarsi al meglio ai nastri di partenza, il club biancoverde ha puntellato il proprio reparto avanzato annunciando l'arrivo a titolo temporaneo dal Latina di Salvatore Borriello.

L'attaccante classe 2006 vanta un percorso giovanile di spessore nel Napoli, maglia con la quale ha disputato il campionato Primavera da titolare e la Youth League. Tatticamente duttile, il ventenne è un'ala esterna in grado di agire anche da trequartista. Tra le sue peculiarità spiccano una spiccata progressione palla al piede e un ottimo senso della posizione in area di rigore. Il calciatore ha scelto la maglia numero 24 ed è già a disposizione di mister Vargas.

Il Praiatora accoglie Misiano

Grande entusiasmo anche in casa Praiatortora. Il club tirrenico ritrova la Serie D dopo circa mezzo secolo e non vuole farsi cogliere impreparato al ritorno tra i dilettanti nazionali.

In quest'ottica si inserisce l'operazione condotta dal direttore sportivo Ettore Meli, che regala a mister Salvatore Viscardi un profilo di prospettiva per la linea difensiva: si tratta di Francesco Misiano, promettente difensore classe 2008 prelevato a titolo definitivo o temporaneo dal Catanzaro. Un innesto giovanissimo che va a rinforzare la quota under del gruppo in vista della prima giornata.