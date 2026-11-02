Continuare a stupire e a macinare punti pesanti. Il Praiatortora non ha alcuna intenzione di svegliarsi dal bellissimo sogno che sta vivendo al suo primo storico anno in Serie D (Girone I). Nella decima giornata di campionato, la neopromossa compagine tirrenica firma un blitz di fondamentale importanza espugnando per 0-1 il campo del Licata. A decidere una contesa equilibrata e spettacolare è stato un'incornata vincente di Nanapere a due minuti dallo scadere. Con questo successo — il terzo nelle ultime quattro uscite — i biancorossi volano a quota 18 punti, installandosi con merito in piena zona playoff.

Nel post-partita, mister Salvatore Viscardi ha analizzato la gara esprimendo grande soddisfazione per la maturità e la qualità di gioco espresse dalla sua squadra, senza però risparmiare sinceri complimenti agli avversari.

«Una delle migliori prestazioni, ci siamo divertiti»

Il tecnico tirrenico ha evidenziato l'elevato livello tattico e lo spettacolo visto in terra siciliana: «Prima di tutto faccio i complimenti al Licata per quello che riesce a esprimere a livello di gioco, poiché noi abbiamo dovuto studiarli a fondo durante la settimana. A prescindere da questo, credo che il Licata sia una delle squadre migliori a livello di idee e nozioni tattiche. Tornando a noi, comunque, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, facendo una delle migliori prestazioni in termini di costruzione. L'unica cosa è che siamo stati poco incisivi negli ultimi venti metri. Nel secondo tempo è stata una sfida bellissima, con occasioni sia da una parte che dall'altra e mi sono divertito nell'essere dentro la partita. I ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine e infatti sono stati premiati».

Piedi per terra e obiettivo chiaro: «Prima la salvezza»

Nonostante la classifica cortissima nelle posizioni nobili e l'entusiasmo travolgente dell'ambiente, mister Viscardi mantiene un profilo basso e traccia la strada per il prosieguo della stagione: «Dobbiamo fare più punti possibili in questo girone di andare per raggiungere presto la salvezza, perché sappiamo bene che il ritorno sarà tutto un altro campionato e sarà anche più difficile».

Un approccio pragmatico e intelligente: il Praiatortora si gode il quinto posto tra le grandi del girone, ma con la consapevolezza che ogni punto conquistato adesso sarà decisivo per mettere al sicuro la categoria.