Il derby di Coppa Italia contro la Vigor Lamezia ha segnato un momento storico e fortemente simbolico per il Sambiase: Alessio Giuliani ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali a difesa della porta giallorossa. Una concidenza del destino che conferma come il portiere venticinquense (classe 2001) sia ormai diventato a tutti gli effetti un figlio adottivo della terra sambiasina e uno dei volti più amati dall'intera tifoseria.

L'inizio

Arrivato nel luglio del 2023, Giuliani si è preso subito la scena e le chiavi della difesa, ripagando la lungimiranza della società che aveva scommesso su di lui per dare l'assalto al campionato di Eccellenza. Da quel momento in poi è iniziato un percorso costellato da successi e traguardi indelebili come il record di imbattibilità in Eccellenza: nella stagione d'esordio culminata con la vittoria del campionato, Giuliani ha riscritto la storia del massimo torneo regionale calabrese, fissando il primato di imbattibilità a 910 minuti consecutivi e superando il precedente record di Galluzzo (901' con il Locri nel 2017/18).

La continuità

All'esordio in Serie D (Girone I), si è confermato colonna e leader difensivo di una squadra capace da neopromossa di conquistare un quarto posto straordinario alle spalle di corazzate come Siracusa, Reggina e Scafatese.

Dopo una passata stagione vissuta da protagonista in una rincorsa playoff sfiorata per un soffio, Giuliani apre ora il suo quarto anno consecutivo in maglia giallorossa. Quella tra il numero uno e il Sambiase è ormai un'avventura caratterizzata da un attaccamento profondo e da prestazioni di altissimo livello. Alla soglia della nuova stagione sportiva, il comando dei pali resta saldamente nelle sue mani, festeggiato nel migliore dei modi con le prime cento "candeline" della sua carriera in giallorosso.