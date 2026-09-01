Approvati nuovi lavori su viabilità, illuminazione, palestre, piazzali e manutenzione degli istituti. Faragalli: «Scuole più sicure, funzionali e moderne per studenti e famiglie»

Oltre 312mila euro per migliorare sicurezza, funzionalità e qualità degli edifici scolastici della provincia di Cosenza. È il valore complessivo dei cinque nuovi interventi approvati dall’amministrazione provinciale con le disposizioni presidenziali n. 73, 74, 75, 76 e 77 del 24 agosto 2026. Le risorse, finanziate attraverso la devoluzione di residui di mutui accesi presso Cassa Depositi e Prestiti, saranno destinate a istituti di Cosenza, Castrovillari e Corigliano-Rossano. Gli interventi riguardano diversi ambiti, dalla viabilità interna alla sicurezza, fino alla riqualificazione di spazi sportivi e aree esterne.

A Cosenza saranno realizzati lavori sulla strada interna e sull’illuminazione dell’area scolastica di via Popilia, per un importo complessivo superiore a 123mila euro. Al Liceo Scientifico “G.B. Scorza” sono invece previsti interventi di manutenzione straordinaria per oltre 45mila euro. A Castrovillari, 86mila euro saranno destinati alla nuova pavimentazione sportiva della palestra dell’I.T.I.S. “E. Fermi”.

A Corigliano-Rossano è prevista invece la bitumazione del piazzale dell’Istituto Tecnico Agrario, con un investimento di circa 57mila euro.

«Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra provincia», afferma il presidente della Provincia Biagio Faragalli, sottolineando la volontà dell’Ente di garantire a studenti, personale scolastico e famiglie ambienti «sempre più sicuri, funzionali e moderni».

L’obiettivo, aggiunge Faragalli, è intervenire in maniera progressiva su infrastrutture, sicurezza, spazi sportivi e qualità degli ambienti interni, utilizzando tutte le risorse disponibili per migliorare il patrimonio scolastico provinciale.

Il presidente ha infine ringraziato la dirigente Giulia Assunta Morrone, il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Antonino De Lorenzo e lo staff tecnico della Provincia per il lavoro svolto nella predisposizione degli interventi.