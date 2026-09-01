Ultime ore di calciomercato per il Cosenza. Il direttore sportivo Fabio Lucioni è allo Sheraton di Milano, quartier generale delle trattative nell’ultimo giorno della sessione estiva, con ancora parecchio lavoro da completare prima del gong delle ore 20. L’obiettivo è consegnare a Federico Coppitelli gli ultimi rinforzi richiesti dal tecnico e, contemporaneamente, trovare una sistemazione a Massimo Zilli e Riccardo Palmieri.

Zilli-Spezia: il Cosenza dice di no...per ora

La mattinata si è aperta proprio con una forte accelerazione sul futuro di Zilli. Lo Spezia ha rotto gli indugi e si è fatto avanti concretamente per l’attaccante del Cosenza, inserendosi in una corsa nella quale nelle scorse settimane erano comparsi anche Vicenza ed Empoli. Per qualche ora l’operazione è sembrata poter decollare rapidamente. Successivamente, però, è arrivata la frenata. Il Cosenza ha infatti giudicato troppo bassa l’offerta presentata dallo Spezia e, almeno per il momento, ha detto no alla proposta dei liguri. La porta non è necessariamente chiusa, ma servirà un rilancio nelle prossime ore per arrivare alla cessione di Zilli.

Si tenta Lanini

Parallelamente Lucioni ha iniziato a muoversi con decisione anche sul fronte degli acquisti. In tarda mattinata è emerso il nome di Eric Lanini, attaccante classe 1994 del Novara, individuato come possibile rinforzo di esperienza per il reparto avanzato. Un profilo che risponderebbe alle caratteristiche richieste da Coppitelli, che nei giorni scorsi aveva sottolineato la necessità di intervenire ancora in maniera importante in attacco. Anche in questo caso, però, la situazione non è ancora vicina alla chiusura. Il Cosenza ha manifestato il proprio interesse, ma Lanini al momento non sarebbe pienamente convinto della destinazione rossoblù. Toccherà quindi a Lucioni provare a capire se ci siano i margini per modificare la posizione dell’attaccante oppure se sia necessario virare definitivamente su un’altra soluzione.

Si riapre Tonin?

Sempre nel corso della mattinata è tornato d’attualità anche Federico Tonin del Vicenza. Il classe 2006 rappresenta un profilo completamente differente rispetto a Lanini: giovane, di prospettiva e sul quale c’è anche il Cittadella. Il Cosenza sta valutando diverse possibilità e non è escluso che nelle ultime ore possa emergere anche un nome rimasto finora lontano dai radar. Nel frattempo, come raccontato ieri, è stata definita un’altra operazione in uscita. Thomas Pompei lascia il Cosenza per trasferirsi all’Atalanta Under 23. Una partenza che rende necessario completare anche il reparto dei portieri. Il nome tornato in auge è quello di Francesco Marone, già seguito nelle scorse settimane e sul quale si è mosso anche l’Audace Cerignola.

Che futuro per Palmieri?

Resta invece ancora tutta da risolvere la situazione di Riccardo Palmieri. Il centrocampista è da tempo fuori dal progetto tecnico e il Foggia aveva mostrato interesse nelle settimane passate. I pugliesi hanno però nel frattempo chiuso l’arrivo di Federico Zuccon e la pista Palmieri non ha registrato nuove accelerazioni. Anche questa è una delle situazioni che Lucioni proverà a sistemare entro sera. Più fredda, invece, l’ ipotesi di partenza di Paolo Dametto verso la Salernitana. Nelle ultime ore i granata hanno imboccato altre strade e l’ipotesi di uno scambio con Emmanuele Matino ha perso consistenza.