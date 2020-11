Oltre 400 casi di coronavirus in Calabria: ecco la mappa epidemiologica

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 301.133 (+3.071 rispetto a ieri) soggetti per un totale di tamponi eseguiti 304.240 (+3.082 rispetto a ieri, allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 8.317 (+409 rispetto a ieri), quelle negative 292.816.

RAPPORTO CONTAGIO/TAMPONI IN CALABRIA: OGGI E’ DEL 13,27%

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 1.832 (100 in reparto; 3 in terapia intensiva, 1.729 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 690 (633 guariti, 57 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 860 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 390 (347 guariti, 43 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 338 (24 in reparto; 314 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179 (173 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 179 (8 ricoverati ,171 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (119 guariti, 8 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.371 (81 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.285 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 956 (920 guariti, 36 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza 110

110 Catanzaro 44

44 Crotone 34

34 Vibo Valentia 19

19 Reggio Calabria 202

202 Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 206. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.