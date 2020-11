Zuccatelli: «Non rinuncio all’incarico di commissario. Sono in viaggio per la Calabria»

«Sono negativo al Covid, mi sento bene e in questo momento sto tornando in Calabria». Queste le parole di Giuseppe Zuccatelli, sentito al telefono da Cosenza Channel, indicato come prossimo commissario ad acta della Sanità calabrese.

«Sono negativo e sto bene. Aspetto l’ufficialità»

Sull’ipotesi di un’eventuale rinuncia all’incarico, dopo la valanga di polemiche di queste ore, Zuccatelli conferma la sua posizione: «Non ho intenzione di rinunciare all’incarico. Aspetto che in Gazzetta ufficiale venga pubblicato il decreto e poi prenderò servizio. Io continuo comunque a essere commissario straordinario del Pugliese Ciaccio e del Mater Domini». Sull’ipotesi di una sua sostituzione in favore di Gino Strada risponde: «Preferisco non commentare».

E sul nome di Gino Strada: no comment

Mentre infuria la tempesta sulla nomina di Zuccatelli, che dovrebbe succedere al generale Saverio Cotticelli, la battaglia tutta politica si gioca sul filo del rasoio. Sono ore di passione per un incarico chiave che ancora sembra in bilico. Il nome del fondatore di Emergency pare ancora sul piatto, fortemente voluto dai Cinquestelle, dall’altra parte cedere su Zuccatelli aprirebbe una breccia non di poco conto che potrebbe mettere a rischio qualcosa in più di una nomina commissariale.