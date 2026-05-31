La vittima è Samanta Zironi, 50 anni. Vladimiro Lombardi si è avvalso della facoltà di non rispondere

Una donna di 50 anni, Samanta Zironi, è stata uccisa nella notte di ieri a Ferrara, all’interno dell’abitazione in cui viveva con il marito nel quartiere Barco. Per l’omicidio è stato arrestato il coniuge, Vladimiro Lombardi, 52 anni, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe chiamato lui stesso le forze dell’ordine dopo il delitto.

Quando il personale del 118 è arrivato nell’appartamento, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Samanta Zironi uccisa in casa

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al delitto, Samanta Zironi sarebbe stata colpita con diverse coltellate. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione della coppia, nel quartiere Barco di Ferrara.

Il marito è stato subito fermato e trasferito in questura. Davanti al pubblico ministero di turno, al momento, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e il contesto familiare nel quale è maturato il delitto.

Arrestato il marito Vladimiro Lombardi

L’uomo, 52 anni, è stato arrestato dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato proprio lui a contattare la polizia dopo la morte della moglie.

Resta da chiarire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’aggressione. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a definire il quadro della vicenda.