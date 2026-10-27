«Le infrastrutture hanno un ruolo fondamentale nel contrastare l’isolamento territoriale, favorire le connessioni e valorizzare le potenzialità locali»

Il Comune di San Fili è lieto di ospitare un importante momento di confronto e approfondimento dedicato al futuro della ferrovia Paola-Cosenza e alle opportunità che questa infrastruttura può rappresentare per lo sviluppo del nostro territorio.

La ferrovia Paola-Cosenza rappresenta una componente significativa della storia e dell’identità del territorio, ma anche un tema di grande attualità per le prospettive future della mobilità e della crescita della Calabria. Riflettere sul suo ruolo significa interrogarsi sulle possibilità di migliorare i collegamenti, favorire l’accessibilità dei centri abitati, sostenere le attività economiche e turistiche e promuovere uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile.

L’iniziativa intende porre al centro del dibattito il valore strategico delle infrastrutture ferroviarie, approfondendo le prospettive di valorizzazione della linea Paola-Cosenza e il suo possibile contributo al rafforzamento dei collegamenti tra le comunità, alla mobilità delle persone e alla crescita complessiva dell’area.

Il programma del convegno promosso dall'amministrazione comunale di San Fili

Mercoledì 28 ottobre 2026 Ore 16:00 Teatro Comunale “F. Gambaro” – San Fili

Sarà un’occasione per mettere a confronto competenze istituzionali, esperienze tecniche e conoscenze specialistiche, nella consapevolezza che il futuro dei trasporti rappresenta una questione fondamentale per la qualità della vita dei cittadini, per la competitività dei territori e per la capacità delle comunità locali di cogliere nuove opportunità.

Per San Fili, partecipare a questo percorso di riflessione significa contribuire attivamente al dibattito sul futuro delle infrastrutture e sul ruolo che esse possono svolgere nel contrastare l’isolamento territoriale, favorire le connessioni e valorizzare le potenzialità locali.

Investire nel confronto e nella condivisione delle idee è un passo importante per costruire una visione di sviluppo che sappia guardare al futuro, tenendo insieme esigenze della cittadinanza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio esistente. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere parte a questo appuntamento, che rappresenta un’importante opportunità di approfondimento su un tema che riguarda da vicino il presente e il futuro del nostro territorio.