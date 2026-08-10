In relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore riguardanti l’incendio che ha interessato lo stabilimento di Sassone Tartufi nella notte tra l’8 e il 9 agosto, l’azienda ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al fine di garantire una corretta informazione.

In particolare, allo stato attuale non risultano elementi che consentano di qualificare l’incendio come doloso né, tantomeno, di parlare di attentato incendiario.

Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica e individuare le cause dell’accaduto. Per questo motivo, qualsiasi attribuzione circa la natura dolosa dell’incendio deve ritenersi, allo stato, non accertata.

Sassone Tartufi invita pertanto gli organi di informazione a fare riferimento esclusivamente ai fatti ufficialmente accertati e, laddove siano state pubblicate ricostruzioni differenti, a procedere con le opportune precisazioni.

L’incendio ha provocato importanti danni allo stabilimento, alle attrezzature, alle merci e all’attività produttiva dell’azienda. Fortunatamente, non si registrano conseguenze per le persone, che rappresenta per noi l’aspetto più importante.

In queste ore la famiglia Sassone e tutti i collaboratori dell’azienda sono impegnati nella gestione dell’emergenza e nella valutazione dei danni, con l’obiettivo di organizzare nel più breve tempo possibile il percorso di ripartenza.

Sassone Tartufi desidera inoltre ringraziare le autorità, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, le istituzioni, i volontari e tutte le persone intervenute e che, attraverso messaggi, telefonate e manifestazioni pubbliche di solidarietà, stanno facendo sentire la propria vicinanza.

Sassone Tartufi continuerà a collaborare pienamente con le autorità competenti e comunicherà eventuali ulteriori aggiornamenti esclusivamente sulla base di elementi ufficiali e verificati.

La priorità, oggi, è affrontare quanto accaduto con responsabilità e lavorare per ripartire.

Sassone Tartufi

Montegiordano (CS)