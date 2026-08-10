Arriva anche l’ufficialità. Christian Langella è da oggi un nuovo calciatore del Perugia, squadra che giocherà nel Girone B di Serie C. A comunicarlo ufficialmente è il Cosenza tramite un comunicato.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Perugia i diritti sulle prestazioni sportive del centrocampista Christian Langella. Nato a Livorno il 7 aprile 2000, il suo arrivo tra i Lupi il 1° settembre 2025 ha rappresentato una fase importante della carriera. Ha indossato la casacca rossoblù con grande impegno e continuità. Langella ha incarnato lo spirito di squadra dimostrando maturità, professionalità e crescita costante. Il club ringrazia di cuore Christian per la dedizione mostrata, per l’esempio di attaccamento al gruppo e per il contributo offerto in campo. A Christian vanno i più sinceri e calorosi auguri per il prosieguo della carriera