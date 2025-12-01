La modella calabrese presente al prestigioso evento svoltosi presso Palazzo Parigi: «Da bambina ho vissuto momenti difficili e so cosa significa sentirsi fragili, avere paura, e desiderare solo di essere protetta»
In occasione dell’evento del 30 novembre, la Fondazione De Marchi rinnova il proprio impegno accanto ai bambini affetti da gravi malattie croniche e alle loro famiglie, confermandosi da oltre trent’anni un punto di riferimento per la cura, il sostegno e la speranza. Presente alla serata, a Palazzo Parigi, Ortensia Imbrogno.
Quest’ultima ha condiviso per l’occasione un messaggio toccante sull’importanza della Fondazione e sul valore di ogni gesto di solidarietà: «La Fondazione De Marchi mi sta particolarmente a cuore perché racchiude un messaggio che sento profondamente mio: prendersi cura dei bambini significa prendersi cura del futuro. Da bambina ho vissuto momenti difficili e so cosa significa sentirsi fragili, avere paura, e desiderare solo di essere protetta.
Oggi, poter essere accanto a chi soffre, anche solo con un piccolo gesto o una parola di incoraggiamento, è per me un modo per restituire ciò che non sempre ho avuto: la sicurezza, l’affetto e la protezione materna che dà forza anche nei momenti più bui. Amplificare il messaggio della Fondazione De Marchi significa dire a voce alta che nessun bambino deve sentirsi solo, e che ognuno di noi può fare la differenza».
Attraverso progetti concreti e un approccio che mette al centro la persona, la Fondazione De Marchi sostiene ogni anno centinaia di piccoli pazienti del Policlinico di Milano, offrendo cure mediche, supporto psicologico e attività che restituiscono ai bambini il diritto di sorridere e sognare. L’evento del 30 novembre è stato non solo un momento di solidarietà, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di proteggere l’infanzia in ogni sua forma con gesti semplici, costanza e amore.