Si è svolta lunedì a Lamezia Terme la cerimonia di premiazione “Una nuova stagione verso una cultura di qualità”, organizzata da Unioncamere Calabria insieme alle Camere di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Cosenza e Reggio Calabria.

Durante l’evento sono stati consegnati gli attestati alle imprese turistiche della regione che hanno conseguito la prestigiosa Certificazione di Qualità “Ospitalità Italiana”, riconoscimento che seleziona le realtà capaci di garantire standard elevati di accoglienza, autenticità e valorizzazione del territorio.

Tra le sole 15 imprese calabresi premiate a livello regionale spicca anche il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina, che aggiunge così un nuovo e importante traguardo ai riconoscimenti già ottenuti.

Il Riva si distingue per la sua Cucina Contemporanea di Pesce, capace di fondere con creatività la raffinatezza della haute cuisine francese con i sapori autentici della tradizione calabrese. Un’offerta gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e disponibile 365 giorni l’anno, con la cucina sempre aperta nell’arco della giornata, per garantire agli ospiti un’esperienza di pieno benessere e comfort.

La Certificazione Ospitalità Italiana, promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio con il supporto scientifico di ISNART, rappresenta infatti un marchio di qualità riconosciuto a livello nazionale, volto a valorizzare le migliori strutture turistiche italiane che rispettano rigorosi parametri di eccellenza.

Roberto Gallo, fondatore del Riva, ha commentato con soddisfazione:

«Ottenere questo riconoscimento è motivo di orgoglio personale e di tutto il team Riva, che ogni giorno lavora con passione per garantire il benessere degli ospiti. L’ospite è sempre al centro del nostro impegno: puntiamo costantemente a migliorarci per offrire un servizio su misura, accurato e dedicato. Ringraziamo Unioncamere Calabria e la Camera di Commercio per aver riconosciuto il nostro lavoro».

Anche Francesca Mannis, Chef e Direttrice Generale del ristorante, ha espresso entusiasmo: «La Certificazione Ospitalità Italiana è un riconoscimento che valorizza l’impegno quotidiano della nostra squadra. Ogni giorno ci dedichiamo a creare nuove esperienze per i nostri ospiti, come il nuovo menù autunnale che sarà presto disponibile. Siamo felici e grati per questo risultato, che dà ulteriore energia al nostro percorso».

Con questo nuovo traguardo, il Riva Restaurant & Lounge Bar conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama enogastronomico calabrese, continuando a essere punto di riferimento per chi cerca qualità, innovazione e autentica ospitalità.