È stata ufficialmente depositata questa mattina, presso gli uffici comunali, la lista civica “Forgia il Futuro” in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a San Fili. La compagine sostiene la candidatura della Sindaca uscente, Linda Cribari, proponendo un progetto che coniuga l’esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni con una rinnovata apertura alle forze vive del territorio.

La squadra di “Forgia il Futuro” si presenta con un nucleo di amministratori di comprovata serietà, dedizione e competenza, che hanno guidato il Comune trasformando le sfide amministrative in opportunità di crescita. Tra i candidati al Consiglio Comunale figurano gli amministratori in carica: Antonio Romeo, Mario Lio, Riccardo Palazzo, Alfredo Lo Feudo, Saverio Sammarco, Francesco Martino e Giuseppe Crispini.

La principale novità di questa tornata elettorale è rappresentata dall’ingresso in lista di Andrea Perrone, capogruppo di opposizione di “Evoluzione Civica”. Una scelta che segna un passaggio politico significativo: l’intesa nasce, infatti, da una visione strategica condivisa e da un progetto amministrativo comune, fondati sulla volontà di superare le contrapposizioni del passato e di evitare il ritorno a logiche politiche ormai superate. Un accordo che mette al centro l’interesse della comunità, puntando su un programma concreto, credibile e orientato al futuro.

A completare e rafforzare la squadra contribuiscono, inoltre, le candidature di Federica Romano e Francesca Comandè, che apportano entusiasmo, nuove competenze e uno sguardo rinnovato, elementi preziosi per rispondere con efficacia alle esigenze della comunità sanfilese.

L’azione amministrativa guidata da Linda Cribari si è distinta nel corso degli anni per un impegno concreto e costante su più fronti strategici per la crescita della comunità. Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione della cultura e alla tutela dell’ambiente e del territorio, considerati elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile del paese.

Parallelamente, l’amministrazione ha promosso politiche sociali e giovanili volte a rafforzare l’inclusione e a offrire nuove opportunità alle giovani generazioni, affiancando a ciò interventi mirati di rigenerazione del patrimonio immobiliare, con l’obiettivo di restituire funzionalità e valore agli spazi pubblici.

Un ruolo centrale è stato, inoltre, svolto dalla collaborazione continua e proficua con le associazioni locali, vero motore della vita comunitaria. Questo dialogo costante ha contribuito a consolidare il tessuto sociale e a costruire un rapporto di fiducia solido e duraturo con i cittadini, favorendo un clima di rinnovata unità e coesione all’interno della comunità.

«In questi anni abbiamo lavorato con serietà per costruire basi solide» – ha dichiarato la candidata a Sindaca Linda Cribari a margine del deposito – «Oggi rinnoviamo un patto di fiducia con i cittadini. Partiamo da un bagaglio di risultati e da una squadra unita che oggi si allarga, unendo sensibilità diverse ma complementari. Il nostro obiettivo è continuare a forgiare, insieme, il futuro di San Fili».