Il sindaco Vincenzo Pellegrino: «Risultati frutto di finanziamenti regionali, manutenzione costante e sinergia tra istituzioni»
Amantea tira un sospiro di sollievo dopo i controlli della Procura di Paola sugli impianti di depurazione della costa tirrenica. A differenza di altri comuni, il sistema locale non ha mostrato criticità. «Non gioiamo per le difficoltà altrui – ha commentato il sindaco Vincenzo Pellegrino – ma siamo orgogliosi dei risultati raggiunti».
Investimenti e interventi
Il Comune ha potuto contare su un finanziamento complessivo di quasi 1,4 milioni di euro erogato in più tranche dalla Regione Calabria. Le risorse sono state utilizzate per:
la redazione di un nuovo progetto di riefficientamento del sistema fognario, affidato al prof. Paolo Veltri (Unical); l’acquisto di 18 pompe di sollevamento e quadri elettrici; la sistemazione definitiva di tutte le stazioni di sollevamento del territorio.
Analisi e manutenzione
Le analisi condotte da Arpacal hanno confermato che le acque antistanti lidi e foci sono «nei limiti di norma», tanto da essere classificate di qualità eccellente.
Dal febbraio 2024, con l’affidamento del servizio alla GM Elettromeccanica e la collaborazione di Fabio Rizzo per il telecontrollo, si registra un dato significativo: zero sversamenti fognari. Risultati resi possibili anche dalla supervisione dell’arch. Rosa Morelli, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, e del consigliere delegato ing. Giacomo Perri.
Controlli superati
Anche l’impianto di Amantea è stato oggetto di ispezioni disposte dalla Procura di Paola. «Gli ispettori non hanno riscontrato irregolarità – precisa Pellegrino – e hanno manifestato apprezzamento per il lavoro svolto».
La testimonianza dei cittadini
La conferma più gratificante arriva dai cittadini e dai turisti: sui social e nel passaparola si sottolinea che il mare «è tornato ai livelli degli anni Sessanta» e che nella zona di via Garibaldi non si avverte più il cattivo odore che in passato costringeva i residenti a tenere chiuse le finestre.
Un modello da imitare
«Se questi sono i risultati, Amantea si candida a giusta ragione come modello da imitare» ha concluso il sindaco Pellegrino. «Scusate se è poco».