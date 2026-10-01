Da oggi, primo ottobre, il servizio di raccolta differenziata porta a porta spinto è operativo anche in tutte le contrade di Belvedere Marittimo, portando a compimento l’estensione del nuovo sistema sull’intero territorio comunale. Nella nottata scorsa, come previsto, sono stati rimossi i cassonetti stradali ancora presenti nelle contrade, segnando concretamente il superamento del precedente sistema di conferimento e l’avvio della nuova organizzazione della raccolta, che si inserisce nell’ambito del percorso di riorganizzazione e potenziamento del Servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione Comunale e gestito da Ecoross.

L’estensione del porta a porta alle contrade rappresenta un passaggio significativo verso una gestione sempre più uniforme del servizio, con l’obiettivo di garantire gli stessi standard di raccolta sull’intero territorio comunale. Il percorso è stato accompagnato nei mesi scorsi da una specifica e capillare attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini delle contrade, con la consegna dei kit per la raccolta differenziata da parte degli informatori ambientali che hanno fornito tutte le indicazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti secondo il nuovo calendario e le nuove modalità operative.

Per il Sindaco Vincenzo Cascini, che evidenzia la proficua sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’azienda Ecoross nel portare a termine un percorso programmato e annunciato, l’eliminazione dei cassonetti rappresenta un miglioramento concreto per il territorio: «L’uso improprio dei contenitori stradali – afferma – aveva creato accumuli e problemi di pulizia. Il porta a porta spinto ci permette di essere più vicini alle famiglie e di favorire una raccolta differenziata più attenta. Per una comunità che vive anche di turismo, la cura degli spazi pubblici è fondamentale».

La scelta di avviare il nuovo sistema a ottobre tiene conto proprio della presenza turistica. «Abbiamo voluto accompagnare il cambiamento con l’informazione, evitando di introdurlo nel pieno della stagione estiva – aggiunge il Sindaco –. Ringrazio Ecoross e i lavoratori per l’impegno con cui hanno affrontato e gestito l’aumento delle presenze e mantenuto il territorio pulito». Per Ecoross si tratta del completamento di un processo organizzativo sviluppato nel corso dei mesi attraverso interventi sul servizio, attività di informazione e investimenti in mezzi e attrezzature.

«È un passaggio importante: finalmente il porta a porta spinto è attivo su tutto il territorio comunale, senza distinzioni tra centro e periferie», spiega Simone Turco, responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross. «Durante l’estate abbiamo lavorato per informare i cittadini e dotarli delle nuove attrezzature. L’obiettivo è stato quello di preparare anche chi frequenta Belvedere solo nei mesi estivi, affinché nella prossima stagione 2027 possa trovare il servizio già attivo e sapere come utilizzarlo».

Turco richiama il lavoro svolto nel corso della stagione estiva: «Belvedere ha un’elevata affluenza turistica, che comporta un forte aumento della popolazione e dei rifiuti prodotti. Abbiamo organizzato il servizio per affrontare e fronteggiare queste esigenze. Il grado di soddisfazione riscontrato – conclude – ci incoraggia a proseguire su questa strada e a continuare a lavorare con impegno per consolidare i risultati raggiunti e garantire un servizio sempre più efficace e adeguato alle esigenze del territorio». La collaborazione dei cittadini resta ora fondamentale per accompagnare l’avvio del nuovo sistema, migliorare la qualità della raccolta differenziata e contribuire al decoro e alla cura degli spazi pubblici.