Il mezzosoprano e la pianista saranno protagoniste del secondo concerto della XXVII stagione dell’Autunno Musicale. Inizio alle ore 18

Pianoforte e voce per raccontare le diverse sfumature dell’amore attraverso la musica. Sabato 3 ottobre, alle ore 18, il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza ospiterà il recital «Parole d’amore», secondo appuntamento della ventisettesima stagione concertistica dell’Autunno Musicale.

Protagoniste della serata saranno il mezzosoprano Rimma Khismatullina e la pianista Irina Iurushkina, entrambe russe di origine e spagnole d’adozione. Il programma comprenderà brani appartenenti alla tradizione della canzone spagnola e della zarzuela, con musiche di alcuni dei principali compositori iberici.

La stagione internazionale di musica da camera è promossa dall’associazione “The Brass Collection”, con il patrocinio del Comune di Cosenza e la direzione artistica del maestro Luigi Santo.

Un viaggio musicale nelle parole dell’amore

Il recital è costruito attorno all’amore e alla sua capacità di alimentare la creatività artistica. Voce e pianoforte accompagneranno il pubblico in un percorso nel quale sentimenti, parole e suggestioni trovano espressione attraverso differenti linguaggi musicali.

Il programma comprende, tra le altre, composizioni di Enrique Granados, Enric Morera, Federico Mompou, Xavier Montsalvatge, Joaquín Turina, José Serrano e Federico Chueca.

La selezione attraversa la tradizione musicale spagnola, alternando pagine della produzione cameristica e brani legati alla zarzuela, genere teatrale caratterizzato dall’incontro tra parti cantate, momenti recitati ed elementi popolari.

Il titolo «Parole d’amore» richiama il filo conduttore del concerto: l’energia sprigionata dal sentimento amoroso e le molteplici forme attraverso le quali la musica riesce a rappresentarlo.

Rimma Khismatullina, una carriera internazionale

Il mezzosoprano Rimma Khismatullina ha perfezionato la propria formazione con la cantante lirica Raina Kabaivanska e con il maestro Mario Melani.

La sua carriera internazionale è iniziata nel 2000. Da allora si è esibita in teatri e auditorium di prestigio, partecipando anche a diversi festival internazionali.

Il repertorio affrontato nel corso della sua attività comprende musica barocca, classicismo, romanticismo francese, belcanto italiano e zarzuela spagnola. Ha inoltre collaborato con direttori d’orchestra come Enrique Ricci, Jorge Rubio, Miguel Ortega, Rolf Weikert, Salvador Brotons, Emmanuel Siffert, Ricardo Estrada e Pablo Heras.

Irina Iurushkina al pianoforte

La pianista e organista Irina Iurushkina si è diplomata nel 1984 all’Accademia russa di musica Gnessin. Ha successivamente completato il proprio percorso all’Istituto superiore di musica del Conservatorio di Kazan.

Nel corso della carriera ha lavorato con teatri, formazioni musicali e realtà artistiche, affiancando all’attività concertistica quella didattica. È stata infatti docente al Galina Vishnevskaya College di Mosca.

A Cosenza accompagnerà Rimma Khismatullina in un repertorio nel quale il pianoforte non svolgerà soltanto una funzione di sostegno, ma contribuirà alla costruzione narrativa ed emotiva del recital.